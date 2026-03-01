Първи ирански признания за смъртта на Хаменей и смърт в семейството му. Освен Иран - Бахрейн и Дубай горят (ВИДЕА)

Зет, дъщеря и внучка на аятолах Али Хаменей са били убити в първия ден от втората за 2 години война между Иран, Израел и САЩ. Самият той също е мъртъв. Войната беше подпалена с въздушни удари от страна на Израел и САЩ - мащабът им безспорно е безпрецедентен - ОЩЕ: САЩ са извършили 900 удара за 12 часа в операция "Епична ярост" срещу Иран

Снощи голямата новина от войната беше за смъртта на аятолах Али Хаменей. Тя обаче първо дойде само от израелски и американски източници - Иран не признаваше такова нещо. Косвени знаци за истинността на новината постепенно се натрупаха - издигане на черно знаме за траур над едно от светите за иранците места - светилището на Имам Реза в Машхад. Впоследствие се появи и надпис за смъртта на Хаменей в една от иранските държавни телевизии. А след това - официално съобщение за 40-дневен траур. Контролираната от Тенхеран иранска информационна агенция Fars обяви и официално, че са загинали зетят Али Хосейни Хаменей, съпругата му - дъщеря на аятолаха и внучка на Хаменей. Те са обявени за "мъченици". Аятолахът има 6 деца, 3 от които дъщери - поне това се знае официално за личния му живот - ОЩЕ: Тръмп: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"

Iran changes the flag at the shrine of Imam Reza in Mashhad, raising a black banner of mourning and revenge over the holy dome. pic.twitter.com/mmKcv6M9L4 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

A crying anchor on Iranian state TV, announcing the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.



Trump is going to pay a price paid by no American president of all time!



Revenge is coming! pic.twitter.com/THAdpV9GKz — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Засега няма данни командирът на бригадите "Кудс" на Ислямската революционна гвардия генерал Есмаил Гаани да е бил убит - напротив, счита се за жив и здрав. Около 40 висши представители на режима на аятолах Хаменей се считат за убити в първия ден на новата война. Сред тях е адмирал Али Шамхани, един от най-близките съветници на Хаменей - новината за смъртта му вече беше съобщена и от ирански държавни медии.

Новините, че самият Хаменей е мъртъв, предизвикват сериозна радост в Иран. Има обаче не само радост - има и призиви за отмъщение. Израелският военен министър Израел Кац обяви в профила си в "Х", че със смъртта на Хаменей е въздадена справедливост в рамките на операция "Лъвски рев" ("Ревът на Лъва"):

Iranians are calling for revenge after Khamenei's killing. pic.twitter.com/7aGgCw4aNY — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Засега обаче не изглежда Иран да се предава - и тази нощ взаимните въздушни удари продължиха. Освен ракети, Техеран използва и далекобойни дронове за нанасяне на удари. Специализираният портал Re De Military публикува геолокализирани видеокадри, показващи попадения на иранска балистична ракета в жилищен квартал на Тел Авив:

BREAKING: Iranian missile strikes Tel Aviv. pic.twitter.com/HOb79eGI8D — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Освен Израел обаче, Иран нанася удари и по арабски държави, които счита за съюзници на САЩ. Манама, столицата на Бахрейн, е една от целите. Международното летище в Дубай също беше ударено:

Iran managed to hit Manama, Bahrain’s capital. pic.twitter.com/Ue9J4lalr0 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Iran managed to hit Dubai International Airport. pic.twitter.com/UdcpOzf6sr — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026