01 март 2026, 8:51 часа 523 прочитания 0 коментара
Още една ключова за Иран фигура е мъртва (СНИМКА)

Още една ключова фигура за "нормалното" управление на Иран е мъртва. Става въпрос за началника на иранския генщаб Саид Абдулрахим Мусави. Потвърждение има от ирански медии, посочва турският информационен портал Clash Report.

След смъртта на аятолах Али Хаменей, днес, 1 март, се очава временно управлението в Иран да бъде поето от тричленен лидерски съвет, съобщава специализираната за Близкия изток платформа De Re Military.

Според конституцията на Иран временният съветът включва:

  • президентът на страната - Масуд Пазешкиан
  • главата на съдебната власт - Голам-Хосеин Мохсени Еджеи
  • висш духовник, който е представител на Революционната гвардия

Българската позиция за Иран

Българската страна настоява Иран незабавно да прекрати действията си и да създаде условия за възобновяване на диалога - това е есенцията на позицията, изразена от служебното българско външно министерство. Министерството смята, че вместо Иран да отстъпи, иранците се мъчат да ескалират.

"Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ", се казва още в позицията.

Ивайло Ачев
