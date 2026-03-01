Войната в Украйна:

Кабинетът "Гюров" ги отряза: Войната в Иран няма нужда от "експертите" Пеевски, Борисов и Костадинов

Кое е едно от най-вредните неща, които могат да се случат по време на криза? Да има няколко командири - това го знае всеки, който някога в живота си е трябвало да се справя с по-сериозни проблеми, касаещи не само него, но и повече хора. И кое е най-полезното в този случай - от самото начало да е ясно кой казва какво се прави и каква е командната структура.

Вчера, в последния ден на февруари, точно три политически сили и лидерите им опитаха да счупят именно държавната командна верига. Това бяха по ред на номерата в хронологичен порядък "Възраждане" (Костадин Костадинов), ГЕРБ (Бойко Борисов) и ДПС Ново начало (Делян Пеевски). ОЩЕ:

Какво пробваха да направят тези партии? Точно когато служебното правителство на Андрей Гюров се събра на съвет заради избухналата втора война в Иран в рамките на 2 години, тези формации пробваха да се намесят. Не можело така служебното правителство самичко, трябва и депутати да му бабуват, да му дават акъл и да го водят за ръчичка. Костадинов и придворните му дори се юрнаха да влизат в Министерския съвет, но не бяха допуснати там - ГЕРБ и ДПС Ново начало се ограничиха само с прессъобщения.

Заради неспособността си да управлява, правителството на Росен Желязков падна. Паднаха и подкрепящите го партии - на първо място ГЕРБ и ДПС-то на Пеевски. А "Възраждане" не се оказаха фактор, който да доведе до сформиране на ново редовно правителство в рамките на 51-вия парламент. Затова има служебно правителство - защото партиите в парламента за пореден път се оказаха импотентни и неспособни да излъчат управление.

Обаче въпреки това искат да управляват. Откъде-накъде? Година след година тези хора показаха и доказаха, че не стават и за чеп за зеле. Убеден съм, че няма и един човек в България, който честно пред себе си би позволил на Пеевски, Борисов или Костадинов даже да му сменят изгорялата крушка в банята, какво остава нещо повече. Но те въпреки всичко искат ли искат - много повече. Ами няма - крайно правилно правителството на Андрей Гюров им го показа.

Най-смешното вчера беше как Деян Николов, "острието" на "Възраждане" в Столичния общински съвет, обясняваше на охраната в Министерския съвет, че Правилникът на Народното събрание давал на депутатите право да влизат където си щат. Защото бил със силата на закон. Донякъде само, г-н Николов. Просто защото според чл. 1. от този правилник, Народното събрание организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и съгласно разпоредбите на този правилник. Дейността на Народното събрание обаче е само законотворчество, не изпълнителна власт - това го пише в Конституцията, за която така любезно питахте членовете на НСО дали са я чели. Конституцията е над всеки закон и над всеки правилник. Така че в оперативната работа на което и да е правителство депутатите нямат право да се месят. Могат да питат, могат да променят закони, за да поставят нови рамки за действията на правителството, но не могат да действат вместо него - ОЩЕ: Правителството отряза мераците на Костадин Костадинов да се възползва от войната в Иран

Не могат! И Андрей Гюров с министрите му чудесно направиха, че го припомниха без задръжки!

п.п. Колкото до "експертизата" на Пеевски, Борисов и Костадинов - хайде няма нужда. Толкова дълго са в парламента, че имаха възможност да направят така, че България да не е на дъното на всички позитивни класации в ЕС. Направиха ли го? Не! Тогава какво точно ще експертничат за геополитика? Че купуваме дюнери и апартаменти в Дубай ли или че можем да седим на последния ред на някой парад на Путин?!

Автор: Ивайло Ачев

