"От кухнята" на Иран: Върховният лидер е подготвил смъртта си, има система за наследяване при фатална война

В началото на януари, когато Иран беше изправен пред национални протести срещу режима и заплаха от удари от страна на САЩ, върховният лидер аятолах Али Хаменей се е обърнал към доверен и лоялен помощник, за да управлява страната - Али Лариджани, най-висшия служител по националната сигурност. Оттогава 67-годишният политик, бивш командир в Революционната гвардия и настоящ председател на Върховния съвет за национална сигурност, ефективно е начело на Ислямската република.

Неговото издигане измести от властта президента Масуд Пезешкиан, който преживя трудна година на поста си и продължава да заявява публично, че е лекар (той е сърдечен хирург по професия), а не политик, и че никой не трябва да очаква от него да реши множеството проблеми в Иран.

За възхода на Лариджани разказват шестима висши ирански служители, единият от които е свързан с офиса на аятолах Хаменей, трима членове на Революционната гвардия и двама бивши ирански дипломати. Всички те са интервюирани от The New York Times и - по-конкретно - от Фарназ Фасихи - главен кореспондент на медията в ООН, която отразява също така събитията в Иран и конфликтите в Близкия изток. Тя подкрепя тезата, изразена анонимно от иранските служители, с репортажи от местните медии. Фасихи прави извод, че властите в Техеран сериозно обмислят сценарий, при който евентуален удар от страна на САЩ би могъл да елиминира ръководството на страната. Според информацията вече е изградена система кой кого трябва да наследи.

Снимка: Али Лариджани

Възходът на Али Лариджани

Отговорностите на Лариджани се разраствали стабилно през последните няколко месеца. Той е отговарял за потушаването със смъртоносна сила на неотдавнашните антиправителствени протести, които изискваха края на ислямското управление. Според независими оценки броят на убитите протестиращи от силите за сигурност може да надхвърля 36 500, а ранените да са стотици хиляди. В средата на януари САЩ санкционираха Лариджани заради потушаването на демонстрациите, като посочиха, че той е действал от името на Али Хаменей или е претендирал за това.

В момента служителят поддържа контрол над дисидентите, държи връзките с мощни съюзници като Русия и регионални играчи като Катар и Оман, а също така осъществява надзор върху ядрените преговори с Вашингтон. Той също така изработва планове за управление на Иран по време на евентуална война със САЩ.

„В нашата страна сме готови“, заяви Лариджани в интервю за Al Jazeera по време на посещението си в катарската столица Доха този месец. „Определено сме по-силни отпреди. Подготвяхме се през последните 7-8 месеца. Открихме слабите си места и ги поправихме. Не търсим война и няма да я започнем. Но ако ни я наложат, ще отговорим".

Аятолах Хаменей е наредил на Лариджани и на няколко други близки политически и военни съратници да гарантират, че Ислямската република ще оцелее не само от американските и израелските бомби, но и от всякакви опити за покушение срещу най-висшето ѝ ръководство, включително срещу самия върховен лидер, казват източниците на NYT.

Насер Имани - консервативен анализатор, близък до правителството - е посочил, че аятолах Хаменей има дълги и близки отношения с Лариджани и че върховният лидер се е обърнал към него в този момент на остра криза в сигурността: „Върховният лидер има пълно доверие в Лариджани. Той вярва, че Лариджани е подходящият човек за този деликатен момент благодарение на политическия си опит, остър ум и знания. Той разчита на него за доклади за ситуацията и прагматични съвети. Ролята на Лариджани ще бъде много важна по време на война".

Али Лариджани произхожда от елитно политическо и религиозно семейство и в продължение на 12 години е бил председател на парламента. През 2021 г. му е възложено да води преговори за 25-годишно всеобхватно стратегическо споразумение с Китай на стойност милиарди.

Нива на наследяване

Според шестимата висши служители и членовете на Революционната гвардия - аятолах Хаменей е издал поредица от директиви. Той е определил четири нива на наследяване за всяка от военните командни и правителствени роли, които лично назначава. Също така е казал на всички, заемащи ръководни постове, да посочат до четирима заместници и е делегирал отговорности на тесен кръг от доверени лица, които да вземат решения, в случай че комуникацията с него бъде прекъсната или той бъде убит.

Докато се укриваше през юни миналата година по време на 12-дневната война с Израел, Хаменей е посочил трима кандидати, които биха могли да го наследят. Те никога не са били публично идентифицирани, но Лариджани почти сигурно не е сред тях, защото не е висш шиитски духовник – основно изискване за всеки наследник.

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Али Лариджани обаче е част от кръга на доверените лица на аятолах Хаменей. В него влизат неговият главен военен съветник и бивш главнокомандващ на гвардията, генерал-майор Яхя Рахим Сафави. Там е и бригаден генерал Мохамад Багер Галибаф, бивш командир на гвардията и настоящ председател на парламента, когото Али Хаменей е определил за свой де факто заместник за командване на въоръжените сили по време на война. Неговият началник-щаб, духовникът Али Асгар Хеджази, също е в списъка.

Част от това планиране е резултат от поуките, извлечени от изненадващата атака на Израел през юни 2025 г., която унищожи висшето военно командване на Иран в първите часове на войната. След прекратяването на огъня аятолах Хаменей назначи Лариджани за секретар на Съвета за национална сигурност и създаде нов Съвет за национална отбрана, оглавяван от адмирал Али Шамхани, за да управлява военните въпроси по време на война.

Али Хаменей очаква да стане "мъченик", докато Иран се готви за война със САЩ

„Хаменей се справя с реалността пред себе си“, казва Вали Наср, експерт по Иран и шиитската теокрация на страната в Училището за висши международни изследвания „Джонс Хопкинс“. „Той очаква да стане мъченик и мисли - това е моята система и моето наследство, и аз ще устоя до края. Той разпределя властта и подготвя държавата за следващото голямо събитие - както за наследяване, така и за война, като е наясно, че наследяването може да дойде като последица от войната", допълва Наср пред The New York Times.

Иран действа на базата, че военните удари на САЩ са неизбежни и предстоящи, дори и двете страни да продължават да водят дипломатически преговори за ядрено споразумение, казват източниците на изданието. Техеран е поставил всичките си въоръжени сили в най-висока степен на готовност и се готви да окаже ожесточена съпротива, гласи още информацията "от кухнята". Страната разполага балистични ракетни установки по западната си граница с Ирак – достатъчно близо, за да удари Израел, и по южните си брегове на Персийския залив, в обсега на американски военни бази и други цели в региона.

През последните няколко седмици Иран периодично затваряше въздушното си пространство, за да тества ракети. Той също така проведе военни учения в Персийския залив, като затвори Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за глобалните петролни доставки.

През цялото това време аятолах Хаменей поддържаше предизвикателна позиция. „Най-мощната армия в света може да получи такъв удар, че да не може да се изправи на крака“, заяви той в реч миналата седмица. Също така заплаши да потопи американските военни кораби, които са се събрали в близките води: Иранският върховен лидер към Тръмп: Няма да ни унищожиш, ще пратим самолетоносача ти на дъното на морето.

В случай на война - специални полицейски части, разузнавачи и батальони от милицията "Басидж", която е подразделение на Революционната гвардия, ще бъдат разположени по улиците на големите градове, разкриват трима членове на гвардията и двама висши служители. Милициите ще установят контролно-пропускателни пунктове, за да предотвратят вътрешни безредици и да търсят агенти, свързани с чуждестранни разузнавателни агенции.

Иранското ръководство се подготвя не само за военна мобилизация, но и за собственото си политическо оцеляване. Тези обсъждания засягат редица въпроси, включително кой ще управлява страната, ако аятолах Хаменей и висшите служители бъдат убити. Лидерите са обмисляли кой би могъл да бъде „Делси на Иран“ – има се предвид Делси Родригес, бивш вицепрезидент на Венецуела, която сключи споразумение с администрацията на Доналд Тръмп да управлява страната след залавянето на президента Николас Мадуро.

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Лариджани е начело на списъка. След него е генерал Галибаф, председател на парламента. Донякъде изненадващо, бившият президент Хасан Рухани, който до голяма степен е изключен от кръга на аятолах Хаменей, също е в списъка. Всеки от тези мъже има досие, което би ограничило приемането им от разгневеното население – било то обвинения във финансова корупция или съучастие в нарушенията на човешките права в Иран, включително убийствата на хиляди невъоръжени протестиращи.

Наскоро Лариджани отлетя за Москва, за да се консултира с руския диктатор Владимир Путин, и се срещна с лидери от Близкия изток между срещите с американските и иранските преговарящи по ядрената програма. Той даваше часове наред телевизионни интервюта за ирански и чуждестранни медии, по-често от президента Масуд Пезешкиан. Самият държавен глава явно се е примирил с отстъпването на властта на Али Лариджани. Пезешкиан е заявил на заседание на кабинета, че е предложил на Лариджани да отмени ограниченията за интернет, защото те вредят на електронната търговия - шокиращо признание, че за да се свърши нещо, дори президентът трябва да се обърне към новия силен човек в Техеран.

През януари, в разгара на репресиите срещу протестите, американският пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф се е опитал да се свърже с иранския външен министър Абас Арагчи, за да попита дали има планирани екзекуции на протестиращи. Арагчи се е обадил на иранския президент, за да попита дали може да се свърже с Уиткоф, а Пезешкиан отговорил, че не знае и че трябва да се обади на Лариджани за разрешение, разказват източниците на NYT.

