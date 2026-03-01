Тръмп заговори кой да е наследникът на Хаменей. Китай побесня (ВИДЕО)

"Опитахме да вървим по пътя на дипломацията многократно и с отворено сърце. Президентът Тръмп, държавният секретар Рубио, нашите специални пратеници Уиткоф и Къшнър бяха безпрецедентно посветени на дипломацията. Но дипломацията не може да успее, когато няма искрено желание да бъде спряна агресията". Думите са на Майк Уолц, американският представител в ООН. Той говори по време на провелия се посред нощ Съвет за сигурност на ООН и заяви: "Иран не може да притежава ядрено оръжие":

US Envoy to the UN Mike Waltz:



American diplomacy was attempted repeatedly and in good faith.



Trump, Rubio, Witkoff, and Kushner were relentlessly dedicated to diplomacy. pic.twitter.com/txLxELBB1w — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Иран заплашил днес, 1 март, да удари по-силно отвсякога. Не го правете, защото отговорът ще е опустошителен, предупреди той. "Ще ударим със сила, невиждана досега", уточни американският президент. Според него, след смъртта на Хаменей имало няколко добри кандидати за негов наследник - той го каза пред CBS News, без да уточнява кои са тези кандидати. А председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел. "Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия:

Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf:



To the filthy criminal and to all their agents, I say: You have crossed our red line and you must pay the price for it. pic.twitter.com/81TMA6q85C — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Цивилните жертви на ударите на Израел и САЩ срещу Иран са стотици, заяви иранският представител в ООН Амир Сайед Иравани на извънредно заседание на Съвета за сигурност, предаде "Асошиейтед прес". Той твърди, че има 100 загинали деца при вчерашната атака в район, където официален Иран казва, че има девическо училище - ОЩЕ: В Иран: Десетки убити и ранени там, където режимът на аятолаха казва, че има девическо училище (ВИДЕО)

Китай с извънредно силна реакция

Реакцията на Китай на случващото се е доста силна предвид стила на поведение за Поднебесната империя. Kитайската държавна информационна агенция "Синхуа" критикува американско-израелските удари срещу Иран, наричайки ги "нагла агресия срещу суверенна държава" и "политиката на силата и хегемонията", предаде БТА. Според публикуваното в агенцията използването на военна сила от страна на Вашингтон представлява "арогантно нарушение" на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и отклонение от "основните норми на международните отношения". "Тази практика на открито нападение срещу суверенна държава и оказване на натиск върху нея да свали режима си е нищо друго освен силова политика и хегемония. Агресивното и хегемонистично поведение в крайна сметка ще има обратен ефект", пише агенцията.

Китай призова за незабавно прекратяване на огъня и настоя всички страни да избегнат по-нататъшна ескалация и да възобновят диалога и преговорите. Суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат зачитани, гласи официалната позиция на китайското външно министерство, предаде БТА, позовавайки се на "Ройтерс".

China's UN Fu Cong representative said the military strikes occurred while the US and Iran were engaged in negotiations, calling it shocking. #Iran pic.twitter.com/fdHYLbF9tU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Още: Първи ирански признания за смъртта на Хаменей и смърт в семейството му. Освен Иран - Бахрейн и Дубай горят (ВИДЕА)

Други реакции

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш заяви, че дълбоко съжалява, че възможността за дипломатическо решение е била "пропиляна". Гутереш предупреди, че "военните действия крият риск да предизвикат поредица от събития, които никой не може да контролира в най-нестабилния регион в света", отбелязва Франс прес. Той осъди както ударите срещу Иран, така и иранските атаки в региона, и призова за незабавно прекратяване на огъня.

От името на страните от Персийския залив представителят на Бахрейн Джамал Фарес Ал Роуайе прочете съвместна декларация, в която се осъждат "подлите" ирански атаки срещу държави от региона. "Считаме иранското правителство за изцяло отговорно за тези атаки и отхвърляме всякакви оправдания или обяснения за това враждебно поведение", заяви той от името на страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив – ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, Катар и Бахрейн – както и от името на Сирия и Йордания.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани обаче е призовал за спиране на "опасната ескалация" в Близкия изток в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП. Двамата лидери "обсъдиха последните събития в областта на сигурността в региона и тяхното въздействие", се посочва в съобщение на канцеларията на емира, след като ирански ракети и дронове нанесоха удари по страни от Персийския залив, включително Катар, в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

Още: Фактическият лидер на Иран: Израел и САЩ ще съжаляват за Али Хаменей

Освен това Тръмп е разговарял вчера и с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, съобщава катарската агенция КНА. Американският държавен глава е осъдил явните ракетни атаки срещу Саудитска Арабия и е потвърдил, че САЩ подкрепят и поддържат всички мерки, предприети от Саудитска Арабия в отговор на тези ирански действия, които подкопават сигурността и стабилността в региона.

Външното министерство на Сирия също осъди категорично иранските атаки срещу монархиите от Персийския залив, без да споменава израелските и американските удари.

Американската военна мощ

Според главния редактор на The War Zone (TWZ) Тайлър Рогоуей, американските бомбардировачи B-2 вероятно ще се включат скоро във войната и ще извършат удари - такива, каквито други бомбардировачи в света не могат. Един B-2 може да носи 80 авиобомби с прецизно насочване (500-фунтови JDAM). Цялата инфраструктура на едно летище може да бъде унищожена с преминаването на само един бомбардировач.

B-2 ще влязат тогава, когато иранската ПВО бъде изтощена на максиум - тогава въздушната кампания ще се промени, убеден е Рогоуей.

Още: "Небето пламна": Българи разказват за взривове и затворени граници в Персийския залив