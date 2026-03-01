Правителството на Гюров:

1 март в историята: България се присъединява към Тристранния пакт

01 март 2026, 7:45 часа 340 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 март 1941 г.: България се присъединява към Тристранния пакт

На този ден през 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт. Известен още като Берлински пакт, той е съюзен договор между Германия, Италия и Япония. Подписан е на 27 септември 1940 г. в Берлин от министрите на външните работи Й. Рибентроп (на Германия), Г. Чано (на Италия) и С. Курусу (на Япония). С този пакт се регламентира взаимодействието между подписалите го държави при завладяването и преразпределението на света. Набелязано е създаването на обединени комисии за разрешаването на военни, военноморски и икономически въпроси в специален секретен протокол към пакта.

Прочетете също: 27 февруари в историята: Създадена е Българската екзархия

На 20, 23 и 24 ноември 1940 г. към него се присъединяват последователно още 3 държави в изброения ред - Унгария, Румъния и Словакия. На 1 март 1941 г. и България се присъединява към него, с което се слага край на политиката на неутралитет и страната ни и тя се прикрепва политически към Германия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Със спогодбите Клодиус–Попов и Нойбахер от 1941 г. България се обвързва и икономически с Германия. С пакта страната ни преустановява или свежда до минимум дипломатическите си отношения със страни извън Германия. След разгрома на Германия и Япония в края на Втората световна война (1939–1945 г.) Тристранният пакт престава да съществува.

1 март 1934 г.: Срещата на цар Борис III с Хитлер в Германия

На този ден през 1934 в Германия се състои среща на цар Борис III с Хитлер и с външния министър фон Нойрат. Целта на Германия е постигане на българо-югославско сближение.

Прочетете също: 23 февруари в историята: Открит е Първият църковно-народен събор в Цариград

1 март 1873 г.: В Букурещ се провежда заседание на Българския революционен централен комитет 

На този ден през 1873 г. в Букурещ се състои заседание на Българския революционен централен комитет, ръководено от Любен Каравелов. По време на заседанието е обсъдено положението в страната. Взето е решение за свикване на общо комитетско събрание, на което предстои обсъждането на последващи действия.

Прочетете също: 26 февруари в историята: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден Тристранен пакт история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес