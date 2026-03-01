1 март в историята: България се присъединява към Тристранния пакт

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 март 1941 г.: България се присъединява към Тристранния пакт

На този ден през 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт. Известен още като Берлински пакт, той е съюзен договор между Германия, Италия и Япония. Подписан е на 27 септември 1940 г. в Берлин от министрите на външните работи Й. Рибентроп (на Германия), Г. Чано (на Италия) и С. Курусу (на Япония). С този пакт се регламентира взаимодействието между подписалите го държави при завладяването и преразпределението на света. Набелязано е създаването на обединени комисии за разрешаването на военни, военноморски и икономически въпроси в специален секретен протокол към пакта.

Прочетете също: 27 февруари в историята: Създадена е Българската екзархия

На 20, 23 и 24 ноември 1940 г. към него се присъединяват последователно още 3 държави в изброения ред - Унгария, Румъния и Словакия. На 1 март 1941 г. и България се присъединява към него, с което се слага край на политиката на неутралитет и страната ни и тя се прикрепва политически към Германия.

Със спогодбите Клодиус–Попов и Нойбахер от 1941 г. България се обвързва и икономически с Германия. С пакта страната ни преустановява или свежда до минимум дипломатическите си отношения със страни извън Германия. След разгрома на Германия и Япония в края на Втората световна война (1939–1945 г.) Тристранният пакт престава да съществува.

1 март 1934 г.: Срещата на цар Борис III с Хитлер в Германия

На този ден през 1934 в Германия се състои среща на цар Борис III с Хитлер и с външния министър фон Нойрат. Целта на Германия е постигане на българо-югославско сближение.

Прочетете също: 23 февруари в историята: Открит е Първият църковно-народен събор в Цариград

1 март 1873 г.: В Букурещ се провежда заседание на Българския революционен централен комитет

На този ден през 1873 г. в Букурещ се състои заседание на Българския революционен централен комитет, ръководено от Любен Каравелов. По време на заседанието е обсъдено положението в страната. Взето е решение за свикване на общо комитетско събрание, на което предстои обсъждането на последващи действия.

Прочетете също: 26 февруари в историята: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост