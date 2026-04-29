Разкриха къде е по-голямата част от иранския уран, Техеран заплаши САЩ с невиждан отговор за морската блокада

По-голямата част от високообогатения уран на Иран вероятно все още се съхранява в ядрения комплекс в Исфахан, заяви пред Associated Press генералният директор на ядрената агенция на ООН (МААЕ) Рафаел Гроси. Той каза, че неговата Международна агенция за атомна енергия не е успяла да инспектира обекта след 12-дневната война между Ислямската република и Израел през юни 2025 г., но е преценила, че голяма част от материала все още се намира там.

В Исфахан има включително уран, обогатен до нива, близки до тези за ядрено оръжие, добави Гроси. За да се направи атомна бомба, е нужна чистота на материала от над 90%. Счита се, че Иран разполага с около 440 килограма обогатен уран на 60% и още по-големи количества 20-процентен и 5-процентен уран.

Местоположението на материала е един от големите въпроси без ясен отговор, след като САЩ се намесиха решително във войната от миналата година и бомбардираха ядрените съоръжения във Фордо, Натанз и Исфахан. Американският президент Доналд Тръмп нарича урана "ядрен прах", който - по думите му - останал заровен под земята. Той неведнъж е заявявал амбициите си Вашингтон да получи контрол над материала, за да може да гарантира, че Иран ще се върне много назад в ядрената си програма. Тръмп и администрацията му настояват Техеран никога да не се сдобива с ядрено оръжие.

Рафаел Гроси заяви, че инспекторите на МААЕ не са могли да проверят състоянието на запасите на Иран, и подчерта необходимостта от възобновяване на достъпа до ядрените съоръжения на страната.

Іран заплаши САЩ след призивите на Тръмп за постоянна морска блокада

Високопоставен източник от иранските служби за сигурност междувременно предупреди, че продължаващите военноморски действия на САЩ около Ормузкия проток могат да срещнат „практически и безпрецедентен“ военен отговор, съобщи местната Press TV на 29 април.

Думите на неназования служител идват след новината, че Тръмп е наредил на американските ВМС да се подготвят за евентуална дългосрочна блокада на ключовия проток, отнасяща се за ирански кораби и танкери: Безкрайна блокада? Тръмп готви САЩ за дълго затваряне на Ормуз, Иран продължавали да произвеждат оръжия.

Източникът заяви, че иранските въоръжени сили, действащи под командването на щаба „Хатам ал-Анбия“, считат, че търпението има граници. Те могат да предприемат действия, ако Вашингтон продължи да поддържа военноморската блокада.

Източникът добави, че досега сдържаността е била насочена към това да се позволи на дипломацията да продължи, но предупреди, че може да последва различен отговор, ако условията на Иран не бъдат изпълнени, предава опозиционната телевизия Iran International.

