Безкрайна блокада? Тръмп готви САЩ за дълго затваряне на Ормуз, Иран продължавали да произвеждат оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските ВМС да се подготвят за евентуална дългосрочна блокада на Ормузкия проток, отнасяща се за ирански кораби и танкери.

Вашингтон обявява намерението си да увеличи икономическия натиск върху Техеран, тъй като военните действия продължават вече трети месец, съобщава Wall Street Journal.

Тръмп е взел това решение по време на консултации с висши служители през изминалите дни. Предложеният план включва ефективно блокиране на корабоплаването за всички плавателни съдове, които се отправят към или напускат иранските пристанища.

Алтернатива на въздушните удари

Според източници Тръмп смята този вариант за по-малко рисков в сравнение с възобновяването на мащабни въздушни удари. В същото време този подход позволява на Вашингтон да запази влияние в конфликта, без да прибягва до директна ескалация, се казва в материала.

Според оценките тази стратегия всъщност прехвърля конфронтацията в продължителна фаза. Дори при евентуално намаляване на интензивността на военните действия, ситуацията със сигурността на корабоплаването в региона остава нестабилна.

САЩ планират да ограничат максимално износа на ирански петрол в Персийския залив, за да намалят приходите на Техеран. В замяна Иран, в отговор, продължава да ограничава движението на корабите в Ормузкия пролив за повечето доставки. Това създава допълнително напрежение на световния енергиен пазар и увеличаване на несигурността.

Иран е в колапс?

Вчера Тръмп заяви, че Иран е поискал от САЩ да премахнат морските ограничения. В социалната си мрежа Truth Social той написа, че Техеран се стреми към възможно най-бързото отваряне на водния път, тъй като се опитва да стабилизира вътрешната ситуация в страната. Той също така твърди, че Иран е в ''състояние на колапс''.

Според американската страна Иран предлага да възстанови корабоплаването в замяна на достъп до собствените си пристанища. Държавният секретар Марко Рубио отбеляза, че подобно предложение изглежда приемливо, но Техеран иска да отложи въпроса за ядрената си програма, което не съответства на позицията на САЩ.

По-рано Рубио заяви, че Иран се опитва да запази контрол над Ормузкия проток, което е неприемливо за Вашингтон. Той подчерта, че Съединените щати подкрепят свободата на корабоплаване и няма да позволят ограничения върху международното корабоплаване, предаде Фокус.

Тръмп също така отбеляза, че американските преговарящи няма да участват в преговори с Иран в Пакистан, но Техеран може директно да се свърже със САЩ чрез телефонно обаждане, за да разреши ситуацията.

Иран продължава да произвежда оръжия

На този фон Иран отрече твърденията на САЩ, че военният му потенциал е унищожен.

Техеран подчертава, че производството на оръжие продължава непрекъснато, а запасите се попълват редовно. Това заяви говорителят на иранското Министерство на отбраната, бригаден генерал Реза Талай-Ник, предава Caspian News.

Талай-Ник подчерта, че въпреки американските удари, производството на оръжие в страната не е спряло. Според него отбранителните предприятия работят без прекъсване, а твърдението на Тръмп, че запасите от оръжия на Иран са изчерпани, е ''лъжа''.

Допълнителни подробности предостави Маджид Мусави, командир на Аерокосмическите сили на Корпуса на ислямската революция (КГИР). Той отбеляза, че темпото на актуализиране и попълване на пусковите установки се е увеличило значително и дори е надвишило периода преди започването на военната операция по време на настоящата пауза.

Техеран също така смята, че самите САЩ не могат бързо да възстановят собствените си запаси от боеприпаси и са принудени да доставят техника от отдалечени региони. Според Мусави доставките за противниците постепенно идват "от другия край на света". Той е убеден, че противниците на Иран вече са "загубили този етап от войната" и са загубили влияние над Ормузкия проток, Ливан и региона като цяло.

Съветникът на главнокомандващия на Корпуса на ислямската гвардия Мохамед Реза Накди от своя страна отправи остро предупреждение към САЩ и Израел.

"Те си мислеха, че ракетите ни ще се изчерпят и че няма да можем да произвеждаме повече. Обещавам ви, ако започнат война, ще използваме ракети и дронове, чиито серийни номера и дати показват, че са произведени през май 2026 г.", уверява генералът.