Правителството на Гюров:

Сценариите за Иран – къде ще удари Тръмп: Говори Иво Иванов (ВИДЕО)

06 април 2026, 18:30 часа 640 прочитания 0 коментара

Очертават се няколко сценария за Иран след ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изтича във вторник. Кой е възможно най-лошият сценарий и къде би ударил Тръмп? Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Иво Иванов. Според него най-лошата развръзка ще бъде, ако САЩ ударят АЕЦ “Бушер“ в Иран: “Принципът е, че трябва да сме готови за няколко вида сценарии. Оптимистичният сценарий е това, което мисля, че Пакистан прави в последния момент аварийно. Дал е предложение за мирен план на Техеран и Вашингтон. Но засега от Вашингтон няма отговор, докато Техеран категорично отхвърля. Доколкото разбрахме, в основата на този план стои временно примирие, при което да се отвори Ормузкия пролив и през това време да се преговаря за окончателен мир.

Без временно примирие и трети гарант

Техеран вече категорично официално отхвърли временно примирие. Има прогнози, че Техеран ще се опита по някакъв начин да търси някакъв международен гарант – трети.

Но аз пък не вярвам САЩ да допуснат това, защото Тръмп приема нещата прекалено лично и едва ли се интересува толкова от сигурността на Израел, а по-скоро преследва свои собствени интереси, които се позаплетоха.

Връщаме се на сценариите. Тръмп тези дни каза нещо категорично: Преговорите ги водят Уиткоф и вицепрезидентът Ванс. И така казват и иранците. Тръмп обаче казва: “Ако те успеят, успехът е мой. Ако обаче преговорите се провалят, провалът е техен.“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Чернобилски вариант

Снимка Getty Images

И тук идва най-лошият сценарий. Поставете се на мястото на Тръмп. Да не е луд да прати да гинат американски войници в Иран. На него му трябва бърза победа. Какво му остава?

Той категорично каза ще ви върнем към каменната ера и ще ви бомбардираме електроцентралите. И каза ще бомбардираме първата ви. Коя е първата – АЕЦ “Бушер“. Надали някой в Америка и в света ще прости на Тръмп, ако използва ядрено оръжие, било и тактическо.

Но ако удари подстанциите, парогенераторите на “Бушер“, ситуацията става чернобилска.

Но това не е краят за иранците. Има и по-лоши неща. Ударите по електростанциите дори ще блокира част от скритите ракети. Защото когато започнат да удрят по градовете, нещата ще станат трагични. Но спре ли токът, Иран е абсолютно загубен.

За мен за третия сценарий маркерът е 9 април, каза Иво Иванов. Тогава според него ще разберем накъде ще тръгнат нещата. Добра новина е поканата на Ирак да се товари нефт, което означава, че преговорите ще приключат някак. Избиването на ръководството на Корпуса за защита на иранската революция ще доведе до подмяна на хората в хунтата и това ще помогне за някаква развръзка.

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп АЕЦ Бушер Студио Actualno война Иран
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес