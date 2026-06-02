Иво Сиромахов: Ботев е аршин, тогава е имало и сега има страхливи хора (ВИДЕО)

Ботев е преди всичко аршин по който мерим днешните си постъпки, мечтите и идеалите си. Чудих се защо трябва да почитаме Ботев с военни сирени? В началото, когато са започвали тези чествания, са биели църковните камбани.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” писателят и драматург Иво Сиромахов по повод деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Според Сиромахов българите имат грях като общество към паметта на националните си герои.

Истината е, че и хората тогава не са били по-смели. Смелите са били единици. Голямата част от хората са се страхували. Не можем да кажем, че нещата са се променили във времето. И днес смелите хора, които излизат от комфорта си, от страха, те движат обществото напред, заяви Сиромахов.

Днес имаме много по-малко основание да се страхуваме. Никой няма да ни убие, никой няма да ни вкара в затвор. Кое е по-важното? Да живееш изправен или да живееш, за да оцеляваш, попита Сиромахов. Не ми се ще да има тревожност в спомена за миналото. Той трябва да е повод да погледнем към себе си и да видим какво сме запомнили. Не е ден за патетични речи, ден е за тишина, категоричен бе писателят.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.