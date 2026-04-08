Ще оцелее ли примирието: Иран обяви, че са нарушени три от точките, смята преговорите за "неразумни" (ВИДЕО)

Иран обяви, че неговата рамка на споразумението за примирие е нарушена. Заради това, провеждането на допълнителни преговори за мир са неразумни, се казва в изявление на председателя на парламента на Ислямската република Иран Мохамад Багер Галибаф. Той цитира нарушения на ключови клаузи, сред които разпоредбата за примирие в Ливан (от САЩ вече казват, че Ливан не е част от споразумението), нарушение на въздушното пространство с дронове и спорове относно правата за обогатяване на уран.
Iran states the ceasefire framework has been violated and declares further negotiations unreasonable. Speaker of Islamic Republic of Iran's Parliament Mohammad Bagher Ghalibaf cites breaches of key clauses, including the Lebanon ceasefire provision, an airspace violation…
Галибаф изброява нарушенията на точки от споразумението. На първо място той поставя израелските удари срещу Ливан. Припомняме, че по-рано днес Израел нанесе най-мащабния си удар на ливанска територия от началото на последната военна операция в региона. Според израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ/IDF) в рамките на 10 минути са били атакувани над 100 командни центъра и военни обекти на „Хизбула“ - шиитската групировка, подкрепяна от режима в Иран, която действа в Ливан и от години буквално е изградила "държава в държавата". По последни данни от ливански източници, публикувани в Newsday, при бомбардировките са убити най-малко 112 ливанци и са ранени над 830, като не е изключено тези цифри да се увеличат.
Тук трябва да се отбележи, че според председателя на иранския парламент една от 10-точковото споразумение, договорено снощи, касае ангажимент за „неотложно примирие навсякъде, включително в Ливан и други региони, в сила незабавно“. От Техеран цитират и пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който изрично е подчертал това. По-рано тази вечер обаче, говорителят на Белия дом Каролайн Левит обяви, че прекратяването на огъня не обхваща Ливан и има отношение само към Иран.
Lebanon is not part of the ceasefire, that has been communicated to all parties involved. pic.twitter.com/s8ijvPczRv
Отношение по темата взе и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. "Ако Иран иска да остави този преговор да рухне заради Ливан, който няма нищо общо с тях, това в крайна сметка е техен избор. Мислим, че това би било глупаво, но е техен избор", каза той.
If Iran wants to let this negotiation fall apart over Lebanon, which has nothing to do with them, that is ultimately their choice.
We think that would be dumb, but it’s their choice. pic.twitter.com/BJzAHeXd7D
Официален Техеран изтъква и друго нарушение – навлизането на дрон в иранското въздушно пространство, който по думите на Галибаф е бил унищожен над град Лар в провинция Фарс. „Това е ясно нарушение на клаузата, забраняваща всякакви по-нататъшни нарушения на иранското въздушно пространство“, обяви той.
❗️Iran accuses Israel of violating the ceasefire and responded by launching a drone strike on Saudi Arabia's East-West oil pipeline. Tehran also halted shipping through the Strait of Hormuz following Israeli strikes in Lebanon. Iran has told mediators that further negotiations…
Американски официални лица обаче отрекоха информацията, че щатски дрон е нарушил въздушното пространство на Иран. Оттам обявиха, че от началото на примирието няма американски удари и че всякакви настоящи атаки не са извършени от американската армия - това съобщава журналистът на Newsmax Карла Баб в официалния си профил в "Х".
We have not conducted strikes against Iran since the ceasefire agreement started, two US military officials tell me.— Carla Babb (@CarlaBNewsmax) April 8, 2026
If anyone is striking Iran now, it isn't our military.
Въпросът с обогатения уран
Председателят на иранския парламент споменава и отричането на правото на Иран да обогатява уран, което според него е било включено в шестата клауза от договорната рамка. По-рано тази вечер Каролай Левит обяви, че Техеран се е съгласил да предаде цялото количество обогатен уран.
Reporter: Has Iran given the administration any indication that it would simply turn over its highly enriched uranium?— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
Leavitt: They have. Yes. pic.twitter.com/s33BXo7LXR
„Сега самата работна основа за преговори е отворена и ясно нарушена, дори преди да започнат преговорите. В такава ситуация едностранно примирие или преговори са неразумни“, категоричен е Галибаф.
"Ако нарушат своята част, ще се изправят пред сериозни последствия"
Изявленията на Техеран бяха коментирани от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който е спряган за основен преговарящ в бъдещите разговори с Иран. "Имаме договорено примирие и, често казано, ако те нарушат своята част от споразумението, ще се изправят пред сериозни последствия", предупреди той.
If they break their end of the bargain, they’re going to face serious consequences. pic.twitter.com/7b8aUI7zTb
Той коментира думите на Галибаф като се опита да си го обясни с лошия му английски. "Наистина се чудя колко добре той разбира английски, защото има неща, които той каза, които честно казано нямаха смисъл в контекста на преговорите, които проведохме", каза Ванс. Според него може да е имало изстреляни ракети по Иран от страна на Израел малко след обявяването му, тъй като самият Техеран е изстрелял дронове малко по-рано.
I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly did not make sense in the context of the negotiations we had. pic.twitter.com/pLOf7oY6qq