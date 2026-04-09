Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
НА ЖИВО: Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието

09 април 2026, 0:21 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран обяви, че рамката на споразумението за примирие е нарушена. Заради това, провеждането на допълнителни преговори за мир са неразумни, се казва в изявление на председателя на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф. Той цитира нарушения на ключови клаузи, сред които разпоредбата за примирие в Ливан (от САЩ казват, че Ливан не е част от споразумението), нарушение на въздушното пространство с дронове и спорове относно правата за обогатяване на уран.

Елин Димитров
