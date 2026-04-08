Прагматичен Атлетко Мадрид удари хаотичен Барселона на "Камп Ноу": реваншът в Шампионска лига ще бъде много тежък

Днес, на 8 април, имахме възможността да наблюдаваме един от най-напечените 1/4-финални сблъсъци от Шампионска лига. Барселона прие Атлетико Мадрид на "Камп Ноу", като каталунците и "дюшекчиите" се срещнаха 4 пъти преди този сблъсък - 2 пъти в Ла Лига и още 2 за Купата на Краля. Равносметката до момента беше 3 победи за Барселона и само 1 за Атлетико Мадрид през този сезон. В първия мач от Шампионска лига между двата тима "дюшекчиите" взеха победата с 2:0.

Барселона доминираше през първото полувреме, но допусна

През първото полувреме доминацията на Барселона беше осезаема. Каталунците не просто владееха топката през по-голяма час от времето (57%), а и имаше както значително повече удари, така и повече подавания от съперника. Най-интересните събития за първата част дойдоха в самия ѝ край. Пау Кубарси получи червен картон в 44-тата миунта след преразглеждане с ВАР. Кошмарът за Барселона стана пълен, като само минута по-късно Хулиан Алварес откри от прекия свободен удар.

Атлетико Мадрид успя да удвои аванса си

Ханзи Флик се принуди да извърши две смени на почивката, предвид изгонването на Кубарси. Гави замени Педри, а Фермин Лопес влезе на мястото на Роберт Левандовски. Въпреки числения си дефицит, каталунците съумяха да отговорят на всичко, което съперникът им правеше на терена. Играчите на Атлетико Мадрид организираха атаки и пресираха тези на домакините, но все пак "блаугранас" успяваха да се доберат до противниковата врата. След размяна на положения и пред двете врати, както и много пропуснати шансове, Атлетико Мадрид удвои аванса си.

Диего Симеоне успя да затвори мача

Влезлият от скамейката Александър Сьорлот засече центриране на Матео Руджери отляво и умело прати топката във вратата на Жоан Гарсия в 70-тата минута за втори път в двубоя. До края на мача, в типичния стил на Диего Симеоне, Атлетико Мадрид отбраняваше аванса си, докато Барселона градеше атака след атака. Но безгрешната защита на "дюшекчиите" остави нападението на каталунците безплодно.

