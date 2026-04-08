Израел нанесе най-големия си удар в Ливан от две години насам (ВИДЕО)

На 8 април Израел е нанесъл най-мащабния си удар на ливанска територия от началото на последната военна операция в региона. Според израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ/IDF) в рамките на 10 минути са били атакувани над 100 командни центъра и военни обекти на „Хизбула“ - шиитската групировка, подкрепяна от режима в Иран, която действа в Ливан и от години буквално е изградила "държава в държавата".

Ударите са нанесени в столицата Бейрут, в долината Бекаа и в Южен Ливан.

The IDF reported striking around 100 targets in Beirut, the Bekaa Valley, and southern Lebanon.

"Стотици активисти" на "Хизбула" са били цел на Израел

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че мащабната вълна от удари на израелските въоръжени сили в Ливан днес следобед е била насочена срещу „стотици активисти на „Хизбула““.

„Стотици активисти на „Хизбула“ бяха набелязани при внезапни удари по щабове в цял Ливан – това е най-мащабният концентриран удар, който „Хизбула“ е понасяла от операцията с пейджърите насам“, каза той, като се позова на атаката с експлодиращите пейджъри, насочена срещу членове на групировката през 2024 г.: Експерт за аферата с пейджърите: Етикетът, че България има участие, е риск за националната ни сигурност.

Israel reportedly launched its largest strike on Lebanese territory since the start of the latest operation. According to the IDF, they attacked over 100 Hezbollah command centers and military facilities within 10 minutes.

Кац заяви, че лидерът на „Хизбула“ Наим Касем е бил предупреден, че групировката му "ще плати много висока цена за атаките срещу Израел от името на Иран и че ще дойде и неговият ред“, цитира думите му The Times of Israel.

Ливан съобщи за цивилни жертви, включително деца. Израел обвини за това "Хизбула"

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелските удари са убили десетки хора и са ранили още стотици. Според националната информационна агенция в пристанищния град Адлун са били убити три момичета. Ударен е и гробищен парк в долината Бекаа, където ливанската информационна агенция казва, че са убити поне 10 души, а четирима други са ранени. Те са присъствали на погребение.

Ливанският Червен кръст съобщи, че 100 негови линейки отговарят на сигнали за спешна помощ при мащабната серия от удари. Здравният министър на страната каза, че болниците са препълнени с жертви и ранени след ударите по Бейрут и други райони.

100 سيارة اسعاف للصليب الاحمر اللبناني تستجيب حاليا في المناطق المستهدفة وتعمل فرقه على نقل المصابين الى المستشفيات. pic.twitter.com/cbVxgQHS8r — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) April 8, 2026

Премиерът Науаф Салам заяви, че Израел напада гъстонаселени ливански квартали и убива „беззащитни цивилни“. Израел „продължава да игнорира напълно всички регионални и международни усилия за прекратяване на войната – да не говорим за пълното му незачитане на принципите на международното право и международното хуманитарно право, които никога не е спазвал“, заяви ливанският министър-председател, цитиран от Al Jazeera. „Призоваваме всички приятели на Ливан да ни помогнат да сложим край на тези агресии с всички възможни средства“, добави той.

Президентът Джоузеф Аун заяви, че израелските атаки, при които загинаха и бяха ранени стотици хора в цял Ливан, допринасят за „мрачната история“ на Израел, който пренебрегва „всички човешки ценности“. „Тези варварски актове на агресия, които не признават никакви права и не зачитат никакви споразумения или ангажименти, многократно са демонстрирали пълно незачитане на всички международни закони и норми“, каза той. „През петнадесетте месеца от сключването на споразумението за прекратяване на враждебните действия ние станахме свидетели на огромния мащаб на нарушенията и провиненията, извършени с абсолютна безнаказаност“, добави Аун, като цитира примирието от ноември 2024 г.

Авичай Адрае, говорител на израелската армия, заяви, че „Хизбула“ се е прегрупирала от южните предградия на Бейрут в други райони на града. Той обвини ливанската групировка, подкрепяна от Иран, че излага на опасност жителите на столицата. Адрае добави, че „няма безопасно място“ за членовете на „Хизбула“, като написа в X, че армията на Израел "ще продължи да ви преследва и да действа с голяма сила срещу вас, където и да сте".

Израел не включи Ливан в примирието, което със САЩ постигнаха в Иран

Припомняме, че Израел отказа да включи Ливан в постигнатото двуседмично примирие с Иран, в което основен двигател бяха съюзниците им от Съединените щати. Израелската армия по-рано днес отправи предупреждение към цивилните да не се връщат по домовете си в Южен Ливан, на юг от река Захрани.

Испания и Франция разкритикуваха този ход на израелското правителство на Бенямин Нетаняху и поискаха северната съседка на страната да бъде част от примирието.

Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток