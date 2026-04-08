Планът от 10 точки, който не е достатъчен: Какво поиска Иран и защо Белият дом не прие?

Американски представител заяви, че публикуваният от Иран план от 10 точки за прекратяване на огъня не съответства на условията, договорени с Белия дом за спиране на военните действия. „Документът, за който съобщават медиите, не представлява работната рамка“, посочи високопоставеният служител, пожелал анонимност, цитиран от БГНЕС. Той отказа да даде допълнителни подробности с аргумента: „Няма да водим преговори публично от уважение към процеса.“

Изявлението засилва опасенията относно крехкостта на примирието, обявено късно във вторник, часове преди крайния срок, поставен от президента Доналд Тръмп за изпълнение на американските искания от страна на Иран, под заплаха от това, което той нарече край на „цялата му цивилизация“.

При обявяването на двуседмично примирие за допълнителни преговори Тръмп заяви: „Получихме предложение от 10 точки от Иран и смятаме, че то е работеща основа за преговори.“ Впоследствие иранските държавни медии публикуваха план от 10 точки, който включва продължаване на контрола на Иран върху стратегическия Ормузки проток, премахване на международните санкции и „приемане“ на обогатяването на уран. Тези позиции противоречат на публично заявените изисквания на Вашингтон към Техеран.

По-късно днес Тръмп използва социалната си платформа Truth Social, за да разкритикува онези, които разпространяват неточна информация за споразумения или писма, които по думите му не са част от реалната договореност. „В много случаи това са пълни измамници, шарлатани и още по-лошо“, заяви той.

„Има само една група съществени „точки“, които са приемливи за Съединените щати, и те ще бъдат обсъждани при закрити врата по време на тези преговори. Именно тези точки са основата, върху която се съгласихме за прекратяване на огъня“, добави Тръмп, без да разкрива подробности.