Иран може да отвори Ормузкия проток още утре, според Хегсет вече е отворен (СНИМКИ)

Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин утре или вдругиден, преди срещата между представители на САЩ и Иран в Пакистан, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител, участващ в преговорите.

"Координацията с иранските военни ще бъде задължителна за всички кораби. Все още примирието е крехко, но ние предпочитаме траен мир, макар че Иран не се страхува да се върне към войната, ако САЩ искат да поемат по същия път", е заявил източникът.

В същото време Германия призова транзитът през Ормузкия проток да не бъде облаган с такси, предаде ДПА, като цитира говорител на външното министерство.

Ормузкият проток не е само част от иранските води, но и попада под действието на договорите на ООН за международното морско право. "Именно затова е от съществено значение, когато преминаването бъде възобновено, да бъде гарантиран свободен, безопасен и безплатен морски трафик", каза говорителят.

Хегсет настоява, че протокът е отворен

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция днес.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес. "Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви Хегсет на пресконференцията.