Левски играе ганкиното, няма кой да бие Лудогорец! ЦСКА живее в заблуда... | Точно попадение (ВИДЕО)

Левски игра ганкиното срещу Добруджа и закономерно загуби точки в битката за титлата, докато Лудогорец с лекота мина през ЦСКА 1948 за пореден убедителен успех, като дава вид, че няма кой да го победи до края на сезона. А ЦСКА пък постигна наглед убедителна победа над Берое, но "червените" не трябва да се заблуждават - играта на отбора не е на нужното ниво за предстоящите много тежки мачове до края на сезона. Това бяха водещите теми в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Ще издържат ли шампионските амбиции на Левски на натиска?

Коментарният сегмент на предаването "Асене, ВАР-ни" очаквано бе завладян от грешката на Левски, която завърза интригата за това кой ще стане шампион на България. Преднината на "сините" е 7 точки, а до края на сезона остават 8 мача. Левски има да изиграе два мача срещу Лудогорец, три срещу ЦСКА, два срещу ЦСКА 1948 и един срещу Арда Кърджали. И ако Левски играе по начина, по който го стори срещу Добруджа, а и в някои епизоди от предходните си мачове, то авансът пред Лудогорец бързо може да бъде стопен и да настъпи драматичен обрат за първото място...

Готов ли е ЦСКА в игрови план за най-тежките мачове от сезона?

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев, Янко Станчев и Кристиян Недев обсъдиха обширно ситуацията в българския футбол - не само от мача на Левски, но и показаното от Лудогорец срещу ЦСКА 1948, както и победата на ЦСКА над Берое, която далеч не дойде толкова лесно, колкото намеква резултатът от 3:0. Тази седмица в предаването се обърна внимание и на световния футбол - сътресенията в Ливърпул, издънката на Арсенал, "подарената" победа на Барселона срещу Атлетико и грешката на Реал, пък и останалите актуални събития от Бундеслигата, Серия А и Лига 1.

Актуалното в спорта през призмата на "Точно попадение"

Във втория сегмент на предаването "Актуалното в спорта" спортните журналисти дискутираха водещи теми от света на спорта, като се споменаха новини за Григор Димитров, братята Александър и Симеон Николови, Малена Замфирова, Александра Фейгин, Лука Дончич, Макс Верстапен. През април предстоят и европейски първенства по борба и по вдигане на тежести - двата най-успешни спорта на България в исторически план. Бяха промотирани и няколко авторски спортни интервюта на Actualno.com и Sportlive.bg от изминалите дни, които заслужават вниманието на читателите.

Виртуози в Първа лига, гатанки в играта "Кой съм аз" и непопулярни прогнози "В мишената"

След това предаването продължи и с по-забавната част - "Куриози и виртуози", където се видяха два шедьовъра от българския футбол и още няколко интересни момента от света на спорта. В играта "Кой съм аз" пък този път спортните журналисти бяха "измъчени" да отгатват спортни личности от всевъзможни спортове, а по традиция зрителите също могат да участват активно, надпреварвайки се с лицата в студиото. Накрая "Точно попадение" завърши със сегмента за футболни прогнози "В мишената", където отново се чуха някои доста непопулярни мнения...

Гледайте предаването ни в YouTube!