Тръмп определи екипа за преговорите с Иран в Пакистан (ВИДЕО)

Доналд Тръмп изпраща преговорния си екип в Пакистан за среща с иранските представители. Това обяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Както бе съобщено и по-рано, екипът ще е воден от вицепрезидента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс и в него ще влязат още специалния пълномощен представител Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.
White House:— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
Trump is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Steve Witkoff, and Mr. Kushner, to Islamabad for talks this weekend.
The first round of those talks will take place on Saturday morning, local time,…
„Преговорите ще започнат в пакистанската столица Исламабад през този уикенд. Първият кръг от тези преговори ще се проведе в събота сутринта по местно време и ние с нетърпение очакваме тези лични срещи“, обяви Левит.
