Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп определи екипа за преговорите с Иран в Пакистан (ВИДЕО)

08 април 2026, 20:52 часа 516 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп изпраща преговорния си екип в Пакистан за среща с иранските представители. Това обяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Както бе съобщено и по-рано, екипът ще е воден от вицепрезидента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс и в него ще влязат още специалния пълномощен представител Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър.  

„Преговорите ще започнат в пакистанската столица Исламабад през този уикенд. Първият кръг от тези преговори ще се проведе в събота сутринта по местно време и ние с нетърпение очакваме тези лични срещи“, обяви Левит.

Елін Димитров
