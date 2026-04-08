Белият дом: Заплахите на Тръмп не бяха празни, имахме списък с цели, ако Иран не бе отстъпил (ВИДЕО)

"Мисля, че това беше много, много силна заплаха от президента на Съединените американски щати — такава, която накара иранския режим да отстъпи и да поиска примирие, и да се съгласи да отвори отново Ормузския пролив. Това беше силна заплаха, която даде резултати". Това обяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит в отговор на въпрос какво е имал предвид Тръмп, когато заплаши Иран, че "една цивилизция ще бъде унищожена".

Reporter: What was your understanding of what Trump meant when he said this civilization is going to be eliminated?



Leavitt: I think it was a very, very strong threat from the president of the United States — one that led the Iranian regime to cave and ask for a ceasefire, and… pic.twitter.com/bdUqssIvqe — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

"И както заяви министърът на войната в Пентагона тази сутрин, това не беше празна заплаха по никакъв начин. Пентагонът имаше готов списък с цели, които да бъдат изпълнени в 8 ч. вечерта снощи", обясни още Левит.

"Не Тръмп, а Иран отстъпиха"

Тя бе категорична, че Иран, а не Тръмп е отстъпил. "Те бяха изправени пред сериозни последствия, ако не отворят Ормузкия проток до 8 часа наше време", обяви Левит.

The Iranians backed down, not Trump. pic.twitter.com/Eb0Jsw0Gdf — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

"Подмятането от когото и да е в тази стая, че Иран по някакъв начин има моралното превъзходство над Съединените щати, е оскърбително, като се има предвид атроцитетите, които са извършили срещу нашия народ и нашата армия през изминалите пет десетилетия", каза още тя.

The insinuation by anyone in this room that Iran somehow has the moral high ground over the United States is insulting, considering the atrocities they have committed against our people and our military over the past five decades. pic.twitter.com/l3mHFOTzKw — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Левит обясни, че иранците са дали дума, че ще предадат своя висообогатен уран, който остава в притежание на Техеран. "Това е червена линия, от която президентът няма са отстъпи", категорична бе тя.

Reporter: Has Iran given the administration any indication that it would simply turn over its highly enriched uranium?



Leavitt: They have. Yes. pic.twitter.com/s33BXo7LXR — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Говорителят на Белия дом бе категорична, че Израел не се опитва да саботира мирния процес с операциите си срещу Ливан. "Президентът разговаря с Бенямин Нетаняху снощи и в този частен разговор премиерът Нетаняху предаде точно това, което е казал публично — че той подкрепя президента и че Израел остава ключов съюзник и партньор на Съединените щати. Те са били страхотен партньор през последните шест седмици и ние им благодарим за техните героични усилия", обясни тя.

Reporter: Is there any concern that Netanyahu is trying to undermine the ceasefire?



Leavitt: The president spoke with Prime Minister Netanyahu last night, and in that private conversation, Prime Minister Netanyahu conveyed exactly what he has said publicly — that he supports the… pic.twitter.com/c1rYJ6iPvB — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

"Ливан не е част от примирието, това бе казано ясно на всички засегнати страни", уточни още Левит.

Lebanon is not part of the ceasefire, that has been communicated to all parties involved. pic.twitter.com/s8ijvPczRv — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Ормузкия проток да бъде отворен за петролни танкери и друг морски трафик без никакви ограничения, включително такси, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. „Непосредственият приоритет на президента е повторното отваряне на пролива без никакви ограничения, независимо дали под формата на такси или по друг начин“, каза тя.

По думите ѝ Съединените щати вече са отчели увеличение на трафика през Ормузкия проток в сряда. На въпрос кой в момента контролира пролива, Левит отказа да даде конкретен отговор. Ормузкият проток е един от най-важните морски транспортни маршрути в света, като през него преминават около 20% от глобалните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. На фона на преговорите за прекратяване на огъня със САЩ и Израел, Иран се опита да формализира контрола си върху пролива, предлагайки въвеждане на такси за преминаващите кораби. В същото време Тръмп предложи възможност САЩ и Иран да събират такива такси чрез съвместно споразумение.