08 април 2026, 21:32 часа
Белият дом: Заплахите на Тръмп не бяха празни, имахме списък с цели, ако Иран не бе отстъпил (ВИДЕО)

"Мисля, че това беше много, много силна заплаха от президента на Съединените американски щати — такава, която накара иранския режим да отстъпи и да поиска примирие, и да се съгласи да отвори отново Ормузския пролив. Това беше силна заплаха, която даде резултати". Това обяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит в отговор на въпрос какво е имал предвид Тръмп, когато заплаши Иран, че "една цивилизция ще бъде унищожена". 

"И както заяви министърът на войната в Пентагона тази сутрин, това не беше празна заплаха по никакъв начин. Пентагонът имаше готов списък с цели, които да бъдат изпълнени в 8 ч. вечерта снощи", обясни още Левит.

"Не Тръмп, а Иран отстъпиха"

Тя бе категорична, че Иран, а не Тръмп е отстъпил. "Те бяха изправени пред сериозни последствия, ако не отворят Ормузкия проток до 8 часа наше време", обяви Левит. 

"Подмятането от когото и да е в тази стая, че Иран по някакъв начин има моралното превъзходство над Съединените щати, е оскърбително, като се има предвид атроцитетите, които са извършили срещу нашия народ и нашата армия през изминалите пет десетилетия", каза още тя.

Левит обясни, че иранците са дали дума, че ще предадат своя висообогатен уран, който остава в притежание на Техеран. "Това е червена линия, от която президентът няма са отстъпи", категорична бе тя.

Говорителят на Белия дом бе категорична, че Израел не се опитва да саботира мирния процес с операциите си срещу Ливан. "Президентът разговаря с Бенямин Нетаняху снощи и в този частен разговор премиерът Нетаняху предаде точно това, което е казал публично — че той подкрепя президента и че Израел остава ключов съюзник и партньор на Съединените щати. Те са били страхотен партньор през последните шест седмици и ние им благодарим за техните героични усилия", обясни тя.

"Ливан не е част от примирието, това бе казано ясно на всички засегнати страни", уточни още Левит. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Ормузкия проток да бъде отворен за петролни танкери и друг морски трафик без никакви ограничения, включително такси, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. „Непосредственият приоритет на президента е повторното отваряне на пролива без никакви ограничения, независимо дали под формата на такси или по друг начин“, каза тя.

По думите ѝ Съединените щати вече са отчели увеличение на трафика през Ормузкия проток в сряда. На въпрос кой в момента контролира пролива, Левит отказа да даде конкретен отговор. Ормузкият проток е един от най-важните морски транспортни маршрути в света, като през него преминават около 20% от глобалните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. На фона на преговорите за прекратяване на огъня със САЩ и Израел, Иран се опита да формализира контрола си върху пролива, предлагайки въвеждане на такси за преминаващите кораби. В същото време Тръмп предложи възможност САЩ и Иран да събират такива такси чрез съвместно споразумение.

Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес