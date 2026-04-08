Тръмп се среща с Рюте: Възможно ли е да изтегли САЩ от НАТО?

Доналд Тръмп ще обсъди исторически въпрос — потенциалното оттегляне на САЩ от Алианса, с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това съобщи говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Тя уточни, че самият американски президент ще обяви решението си пред журналисти след срещата с Рюте.

Левит отново обяви, че Тръмп е „тествал“ съюзниците си, като е поискал помощ за Иран и те са се провалили. „Той ми каза „Това беше тест за НАТО — и те го провалиха“. Много е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, когато именно американският народ финансира тяхната отбрана. Президентът Тръмп с нетърпение очаква да проведе много откровен и директен разговор със генералния секретар Рюте“, обясни тя.

Donald Trump is set to discuss a historic issue — a potential US withdrawal from the Alliance — with NATO Secretary General Mark Rutte, the White House reports. — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2026

Изтегляне или предислоциране на военни?

Същевременно Wall Street Journal обяви, че администрацията на Тръмп обмисля изтегляне на американски войски от съюзници в НАТО, които отказаха да подкрепят кампанията му срещу Иран. Според информацията, те ще бъдат преразпределени в държави, които подкрепиха усилията на САЩ в Близкия изток. Припомняме, че Испания първа отказа да предоставя военните си бази на САЩ за операции срещу Иран, след това същото стори и Италия, като решение за ползване на италианското въздушно пространство.