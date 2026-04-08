Радев между Европа и Русия: Говори Петър Чолаков (ВИДЕО)

Образът на Радев се избистря все повече. Вече стават ясни културите и по отношение на Русия и по отношение на Европейския съюз и останалите играчи. Много от неизвестните отпаднаха.

Това заяви политологът Петър Чолаков в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Той заяви, че недоверието към политическите институции не е само български синдром и въпреки него се очаква положителен ръст на избирателната активност на предстоящите избори.

Според проучване на социологическа агенция "Тренд", чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+, близо 60% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на предстоящите парламентарните избори.

Интересът на хората е основно предизвикан от наличието на нов политически играч на терена, но това не означава непременно, че ще има положителни резултати за страната, обясни Чолаков.

На база социологически проучвания, към момента очакванията са 5 политически партии да влязат в следващия парламент. Това са "Прогресивна България", "ГЕРБ-СДС", "ПП-ДБ", "ДПС" и "Възраждане".

"Добре е първо да се казват нещата, за да бъде ясно преди изборите кой какво ще подкрепи, за какво ще гласува, а не след като се формира парламента...От тази гледна точка е и това, което казвам по отношение на Радев. Той е направил две интервюта - първото в Панорама, второ при Мартин Карбовски. Самото появяване там, вместо в някоя от националните телевизии е символно. Това е знак към избирателите, че той се опитва да консолидира целия патриотичен, симпатизиращ на Русия, скептичен по отношение на Европейския съюз вот", каза политологът.

