"Екскурзията" на Тръмп в Иран се превърна в бедствие: Илюзията за "отворения" Ормузки проток

Всичко, което американският президент Доналд Тръмп успя дотук да направи по отношение на Иран, не само че не засили позицията на САЩ, а напротив - направо я подкопа. Военната операция, която бе замислена като удар срещу ядрената програма на Иран, не само че не доведе до унищожаването на ядрения потенциал на Техеран, но в крайна сметка се превърна в опит просто да се отвори за преминаване Ормузкият проток, който преди военните действия си бе отворен. И докато в момента САЩ са с подкопан имидж и отслабена позиция, то Иран, точно обратното, става все по-силен и може да се превърне в ключов играч на петролния пазар. Това се казва в статия на Джон Грей, озаглавена "Краят на Американската империя", публикувана днес в New Statesman.

Авторът припомня как на 9 март в реч пред републиканските законодатели в своя голф клуб в Маями Тръмп определи военната интервенция в Иран като "малка екскурзия". Днес е ясно, че "екскурзията" на Тръмп се оказа поход към бедствие, пише той.

Резултатът от нея е, че САЩ са изправени пред избор: или да се оттеглят от Близкия изток и да загубят влияние, или да се въвлекат в още по-голям конфликт, който рискува да се превърне в "катастрофа, по-лоша от Виетнам, Афганистан и Ирак взети заедно".

Ормузкият проток - отворен или не?

Действително независимо, че бе обявено примирие, военните действия всъщност не са прекратени, а само е намаляла тяхната интензивност. Те продължават не само в Ливан с израелски атаки, но днес имаше и ирански удари срещу Израел, както и срещу петролни съоръжения в ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия.

В същото време ситуацията около Ормузкия проток остава неясна. Тръмп и военният министър на САЩ Пийт Хегсет уверяват, че проливът е отворен. Иран обаче не е на същото мнение и твърди, че корабите трябва да координират преминаването си с иранските военни, които могат да налагат ограничения. Освен това иранските медии, позовавайки се на официални лица, съобщиха, че вероятно на корабите ще бъде начислявана такса - а това вече буди тревога в цял свят.

Само преди минути стана ясно, че от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са предупредили, че корабите, преминаващи през пролива без разрешение, ще бъдат унищожени.

Британският корабен брокер SSY е потвърдил пред BBC, че корабите в Персийския залив са получили следното съобщение, оповестено на честотата, използвана за международни морски сигнали:

"Внимание, всички кораби в Персийския залив и Оманско море. Това е военноморската база на КСИР. Ормузкият проток остава затворен и е необходимо разрешение от КСИР преди преминаване. Всеки кораб, който се опита да плава, ще бъде атакуван и унищожен."

Ливан - отделен казус или не?

Къде остава Ливан в цялата картина? Иранския президент Масуд Пезешкиан заяви, че прекратяването на огъня в Ливан е било една от клаузите на иранското споразумение за прекратяване на огъня. Пакистан, който бе посредник в преговорите, също твърди, че примирието включва и Ливан.

Доналд Тръмп и израелското правителство заявиха точно обратното – че Ливан е "отделна битка" и не е част от сделката с Техеран.