Плащайте в крипто, за да минете през Ормузкия проток: Иран с условие към корабите, ето колко милиона може да генерира

Иран ще изисква от корабните компании да плащат такси в криптовалута за петролните танкери, преминаващи през отворения вече Ормузки проток. Целта е да се запази контролът върху транзита през този ключов за световните доставки на нефт, газ, храни и лекарства воден път по време на договореното със САЩ двуседмично примирие, съобщава Financial Times. Техеран ще настоява за плащания от по 1 долар за барел петрол, преминаващ през протока.

Иран ще проверява корабите за оръжие

Хамид Хосейни, представител на Иранския съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимикали, заяви на 8 април пред изданието, че Ислямската република иска да събира такса за преминаване от всеки танкер и да проверява всеки кораб. Събирането на средства беше споменато и от американския президент Доналд Тръмп в изявлението му за сключеното прекратяване на огъня, като той посочи, че парите ще се използват от Иран за възстановяване. Каза също, че и Оман ще събира такси, но страната обяви по-късно, че няма да таксува корабите, минаващи през Ормузкия проток.

„Иран трябва да контролира всичко, което влиза и излиза от пролива, за да гарантира, че тези две седмици няма да бъдат използвани за пренос на оръжия“, каза Хосейни, чиято браншова асоциация работи в тясно сътрудничество с държавата. „Всичко може да мине, но процедурата за всеки кораб ще отнеме време, а Иран не бърза“, добави той.

Решението относно условията за преминаване през пролива се взема от Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Изявленията на Хосейни подсказват, че страната ще изисква всички танкери да използват северния маршрут - близо до иранското крайбрежие, което повдига въпроса дали корабите, свързани със западни или близкизточни държави, са склонни да рискуват транзита.

Снимка: Getty Images

Долар за барел петрол, а празните танкери минават безплатно

Хосейни заяви още, че всеки танкер трябва да изпрати имейл до властите относно своя товар, след което Иран ще ги информира за митото, което ще трябва да бъде платено в дигитална валута. Тарифата е 1 долар на барел петрол, каза той и добави, че празните танкери могат да преминават безпрепятствено.

„След като имейлът пристигне и Иран приключи оценката си, на корабите се дават няколко секунди да платят в биткойн, което гарантира, че те не могат да бъдат проследени или конфискувани поради санкциите“, уточни Хосейни защо това се прави именно по този начин.

Транзитът започна

Според Kpler в Персийския залив са натоварени около 175 милиона барела петрол и нефтопродукти на 187 танкера. Движението им би могло да започне в зависимост от ситуацията в пролива. Преминаването вече започна, като е факт транзитът на първите два кораба - един, който е гръцка собственост, и друг, плаващ под либерийски флаг.

Ръководители от сектора оценяват, че между 300 и 400 кораба чакат да напуснат Персийския залив веднага щом стане възможно безопасното преминаване.

Shipping resumes in the Strait of Hormuz following the ceasefire, with first vessels crossing as hundreds remain in the region, including 426 tankers and dozens of LNG carriers delayed during disruptions. Early movements mark a gradual restoration of traffic through the key… pic.twitter.com/9xy34qee6O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2026

В сряда, 8 април, танкерите в Персийския залив получиха радиосъобщение, в което се предупреждаваше, че ще станат цел на военни удари, ако първо не получат разрешение от иранските власти, пише Financial Times. „Ако някой кораб се опита да премине без разрешение, ще бъде унищожен“, гласи съобщението, което според запис, предоставен на FT, е било на английски език.

Съдбата на транзита през пролива е един от най-трудните въпроси, пред които са изправени преговарящите, стремящи се да превърнат временното примирие в дългосрочен мир. Желанието на Иран да запази влиянието си над ключовия воден път среща ожесточена съпротива от страна на съюзниците на САЩ в Персийския залив. Доналд Тръмп заяви във вторник вечерта, че примирието зависи от „съгласието на Ислямска република Иран за пълно, незабавно и безопасно отваряне на протока Ормуз“.

В изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран бяха изброени 10 точки, които съставляват основата за преговорите със САЩ, включително нов „протокол за безопасно преминаване“ през протока в координация с иранските въоръжени сили.

