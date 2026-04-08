Нетаняху е основна пречка за мир: Санчес и Макрон упражняват натиск заради Ливан, съдбата на Ормузкия проток пак е неясна (ВИДЕО)

08 април 2026, 23:11 часа
Поведението на Израел и на издирвания от Международния наказателен съд в Хага израелски премиер Бенямин Нетаняху вече открито среща все повече съпротива на институционално ниво в Европа. Конкретно става въпрос за Ливан, където днес Израел буквално срина ливанската столица Бейрут под претекст "унищожаваме ливанското терористично движение "Хизбула" и изби стотици ливанци точно в деня, в който САЩ и Израел постигнаха съгласие за 2 седмици примирие - ОЩЕ: Израел нанесе най-големия си удар в Ливан от две години насам (ВИДЕО)

Испанският премиер Педро Санчес и френският президент Еманюел Макрон реагираха остро точно на това. Санчес зае много крайна позиция, която предвид случилото се изглежда логично - с публикация в официалния си профил в социалната мрежа "Х" той поиска отмяна на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел: "Точно днес Нетаняху предприема най-суровата си атака срещу Ливан от началото на офанзивата. Неговото презрение към живота и международното право е недопустимо. Ливан трябва да бъде включен в примирието (с Иран)", добави Санчес, който поиска "да няма имунитет за тези криминални действия", визирайки точно Нетаняху.

Макрон беше по-обран в изказа си, но също категорично поиска Ливан да бъде включен в примирието с Иран. Френският президент определи случилото се след израелската бомбардировка като "критично" и посочи, че "Хизбула" е направила стратегическа грешка да атакува Израел и да въвлече Ливан в регионална криза, но и че не може израелската окупация на Южен Ливан да е дълготрайно решение. Макрон поиска повече подкрепа за ливанската армия, за да може тя да се справи с "Хизбула" - не е тайна, че именно терористичното движение със силата на оръжието определя какво да се случва в Ливан - Още: Макрон: Примирието трябва да обхваща и Ливан

Според PBS News Доналд Тръмп изрично е казал, че заради "Хизбула" Ливан не е включен в примирието с Иран. "Хизбула" е прокси именно на Техеран.

Вътрешнополитическата ситуация в Израел

Имаме да постигнем някои цели и ще ги постигнем - или чрез споразумение, или като продължим войната, заяви Бенямин Нетаняху. Той подчерта - обогатеният уран в Иран трябва да бъде предаден и ще стане или чрез споразумение, или чрез продължение на войната, както казаха и от администрацията на Тръмп:

"Това не е желаният резултат. Иранската ядрена програма е заплаха, програмата за балистични ракети (на Иран) не е унищожена и заменихме 86-годишен Хаменей с 56-годишен Хаменей" - това каза лидерът на израелската опозиция Яир Лапид, който подчерта, че Израел е трябвало да изгради коалиция с арабските държави срещу Иран и войната да приключи с голяма регионална конференция, представяща "алтернативна визия" на режима на аятоласите. Лапид директно обвини Нетаняху, че води Израел към стратегически колапс и че Иран има 440 килограма скрит обогатен уран. "(Стореното от Нетаняху) беше токсична комбинация от арогантност, безотговорност, липса на планиране и небрежност на вътрешния фронт. Той продаде лъжи на американците, които урониха доверието между нас":

А в Белия дом говорителката на Тръмп Каролайн Левит трябваше да отговаря на въпрос за ирански медийни материали, че Ормузкият проток е пак затворен. Левит обяви, че това е недопустимо, защото това, което Иран говорел при затворени врати и какво говори и прави публично са две различни неща. Тръмп иска незабавно отваряне на Ормузкия проток, каза тя и така и не отговори конкретно на директен въпрос: "Кой контролира Ормузкия проток сега?" извън, че САЩ очаквали проливът да бъде "незаабавно" отворен. Според иранската информационна агенция Fars протокът пак е изцяло затворен, главно заради израелските бомбардировки в Ливан - Още: Има ли наистина примирие в Иран? Взривове на два острова, включително във важна рафинерия

Ивайло Ачев Отговорен редактор
