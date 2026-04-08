Нетаняху е основна пречка за мир: Санчес и Макрон упражняват натиск заради Ливан, съдбата на Ормузкия проток пак е неясна (ВИДЕО)

Поведението на Израел и на издирвания от Международния наказателен съд в Хага израелски премиер Бенямин Нетаняху вече открито среща все повече съпротива на институционално ниво в Европа. Конкретно става въпрос за Ливан, където днес Израел буквално срина ливанската столица Бейрут под претекст "унищожаваме ливанското терористично движение "Хизбула" и изби стотици ливанци точно в деня, в който САЩ и Израел постигнаха съгласие за 2 седмици примирие - ОЩЕ: Израел нанесе най-големия си удар в Ливан от две години насам (ВИДЕО)
Испанският премиер Педро Санчес и френският президент Еманюел Макрон реагираха остро точно на това. Санчес зае много крайна позиция, която предвид случилото се изглежда логично - с публикация в официалния си профил в социалната мрежа "Х" той поиска отмяна на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел: "Точно днес Нетаняху предприема най-суровата си атака срещу Ливан от началото на офанзивата. Неговото презрение към живота и международното право е недопустимо. Ливан трябва да бъде включен в примирието (с Иран)", добави Санчес, който поиска "да няма имунитет за тези криминални действия", визирайки точно Нетаняху.
Just today, Netanyahu launches his harshest attack against Lebanon since the offensive began.
His contempt for life and international law is intolerable.
Lebanon must be included in the ceasefire.
Макрон беше по-обран в изказа си, но също категорично поиска Ливан да бъде включен в примирието с Иран. Френският президент определи случилото се след израелската бомбардировка като "критично" и посочи, че "Хизбула" е направила стратегическа грешка да атакува Израел и да въвлече Ливан в регионална криза, но и че не може израелската окупация на Южен Ливан да е дълготрайно решение. Макрон поиска повече подкрепа за ливанската армия, за да може тя да се справи с "Хизбула" - не е тайна, че именно терористичното движение със силата на оръжието определя какво да се случва в Ливан - Още: Макрон: Примирието трябва да обхваща и Ливан
Hezbollah made the strategic mistake of attacking Israel and dragging Lebanon into the regional crisis.
Israel’s strikes and the occupation of southern Lebanon cannot be a long-term solution.
Според PBS News Доналд Тръмп изрично е казал, че заради "Хизбула" Ливан не е включен в примирието с Иран. "Хизбула" е прокси именно на Техеран.
Вътрешнополитическата ситуация в Израел
Имаме да постигнем някои цели и ще ги постигнем - или чрез споразумение, или като продължим войната, заяви Бенямин Нетаняху. Той подчерта - обогатеният уран в Иран трябва да бъде предаден и ще стане или чрез споразумение, или чрез продължение на войната, както казаха и от администрацията на Тръмп:
We still have some goals to accomplish, and we will achieve them either through agreement or through renewal of the war; we are ready to do so whenever necessary. pic.twitter.com/rgyfndGbU5
The enriched uranium will come out of Iran either by agreement or by the resumption of fighting. pic.twitter.com/HHsBckqsGW
"Това не е желаният резултат. Иранската ядрена програма е заплаха, програмата за балистични ракети (на Иран) не е унищожена и заменихме 86-годишен Хаменей с 56-годишен Хаменей" - това каза лидерът на израелската опозиция Яир Лапид, който подчерта, че Израел е трябвало да изгради коалиция с арабските държави срещу Иран и войната да приключи с голяма регионална конференция, представяща "алтернативна визия" на режима на аятоласите. Лапид директно обвини Нетаняху, че води Израел към стратегически колапс и че Иран има 440 килограма скрит обогатен уран. "(Стореното от Нетаняху) беше токсична комбинация от арогантност, безотговорност, липса на планиране и небрежност на вътрешния фронт. Той продаде лъжи на американците, които урониха доверието между нас":
The nuclear program still poses a threat. The Iranian regime is a terrorist organization holding an entire country hostage.
In a few hours when gets out his bunker, he will try to sell you that the campaign in Iran was a success. That will be a complete lie.
Още: Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток
А в Белия дом говорителката на Тръмп Каролайн Левит трябваше да отговаря на въпрос за ирански медийни материали, че Ормузкият проток е пак затворен. Левит обяви, че това е недопустимо, защото това, което Иран говорел при затворени врати и какво говори и прави публично са две различни неща. Тръмп иска незабавно отваряне на Ормузкия проток, каза тя и така и не отговори конкретно на директен въпрос: "Кой контролира Ормузкия проток сега?" извън, че САЩ очаквали проливът да бъде "незаабавно" отворен. Според иранската информационна агенция Fars протокът пак е изцяло затворен, главно заради израелските бомбардировки в Ливан - Още: Има ли наистина примирие в Иран? Взривове на два острова, включително във важна рафинерия
With respect to the initial reporting from Iranian state media, the president was made aware of those reports before I came to the podium. That position is completely unacceptable.
