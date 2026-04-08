08 април 2026, 23:56 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вездесъщ ПСЖ изпусна да разгроми неузнаваем Ливърпул и остави интрига за "Анфийлд"

Действащият шампион на Европа Пари Сен Жермен победи английския шампион Ливърпул с 2:0 като домакин в първи мач от 1/4-финалите на Шампионска лига. Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия отбелязаха попаденията в мач, в който не бяха дадени две дузпи за ПСЖ при спорни ситуации, а освен това домакините създадоха още няколко чисти положения за гол. Ливърпул пък не показа почти нищо през целия мач и може да бъде доволен, че инкасира само два гола преди реванша на "Анфийлд" след седмица, когато ще опита да покаже друго лице.

Доминантен ПСЖ вкара "само" 2 гола на Ливърпул в Шампионска лига

Арне Слот заложи на формация с трима централни защитници, като подсили Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате с Джо Гомес. Това обаче не помогна особено, след като още в 11-ата минута ПСЖ излезе напред в резултата. Дезире Дуе получи достатъчно свобода, за да се обърне към вратата на Ливърпул и да нанесе удар от границата на наказателното поле, а след рикошет топката се приземи точно под гредата, неспасяемо за Гиорги Мамардашвили.

В следващите минути Ливърпул така и не успя да намери отговор на инкасирания гол, като ПСЖ задържа инициативата и остана по-опасен на терена. В 32-ата минута Хвича Кварацхелия стреля опасно, а ударът му рикошира, което принуди Мамардашвили да прави много трудна намеса. Пет минути по-късно грузинският страж отново се отличи с важна намеса, отразявайки опасен удар на Дезире Дуе.

ПСЖ - Ливърпул

В 42-ата минута Мамардашвили спря и опасен удар на Усман Дембеле. След почивката ПСЖ продължи да диктува темпото. В 53-ата минута Усман Дембеле направи огромен пропуск. Носителят на "Златната топка" получи перфектен пас по земя на точката за изпълнение на дузпа, но не успя да я уцели добре и прати удара си над вратата.

В 65-ата минута ПСЖ удвои аванса си. Жоао Невеш видя включването на Хвича Кварацхелия и го изведе с перфектен извеждащ пас зад отбраната на Ливърпул. Грузинецът хладнокръвно се измъкна от защитата, а след това преодоля и Гиорги Мамардашвили с движение встрани от него, за да може накрая да нанесе спокоен удар на празна врата за 2:0.

Хвича Кварацхелия

Не дадоха две дузпи за ПСЖ в много дискусионни ситуации

Пет минути по-късно бе отсъдена дузпа за ПСЖ за нарушение на Ибрахима Конате. От ВАР обаче привикаха главния съдия да преразгледа отново ситуацията, която бе много спорна - минимално докосване от Конате до противниковия играч преди да успее да играе с топката, след това изчиства кълбото и следва нов контакт с футболиста на ПСЖ. В крайна сметка дузпата бе отменена.

В 78-ата минута Арне Слот извърши първите си смени в мача, като включи четирима нови играчи - Анди Робъртсън, Коди Гакпо, Къртис Джоунс и Александър Исак, чието завръщане бе чакано с месеци след тежка травма. Смените не дадоха търсения импулс, като Ливърпул не успя да създаде нищо опасно пред вратата на ПСЖ, докато парижани можеха да вкарат и трети гол, но мълниеносна контраатака завърши със страховит удар на Дембеле в гредата.

Малко след това голям пропуск направи и Нуно Мендеш, след като си поведе кошмарно топката на чиста позиция. А в самия край не бе отсъдена още една дузпа за ПСЖ, като нито съдията на терен, нито от ВАР се намесиха, въпреки че имаше повече основания за 11-метров наказателен удар от първата ситуация по-рано в двубоя.

Така Ливърпул си тръгна от "Парк де Пренс" с два гола пасив преди реванша на "Анфийлд" след седмица, където ще се реши окончателно кой от двата тима ще продължи към 1/2-финалите.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул ПСЖ
