Събитието в Пекин отпреди 27 години, което отприщи китайското Гестапо

През 1999 г. в Китай се случва нещо, което никой не очаква. А именно 10 000 човека се събират пред правителствения комплекс Джунанхай в Пекин. Тези хора са последователи на китайската практика за самоусъвършенстване Фалун Дафа.

Какво е Фалун Дафа

Фалун Дафа, известен още като Фалун Гонг, е традиционен китайски метод за самоусъвършенстване на съзнанието и тялото, базиран на три основни принципа – Истинност, Доброта, Търпение. Той е представен в Китай през 1992 г. от неговия основател, Ли Хонгджъ. До 1999 г. привържениците на духовната дисциплина в източната държава наброяват близо сто милиона.

Кратка история

Фалун Дафа придобива огромна популярност след представянето си през 1992 г. Това привлича погледа на партийните лидери, начело на които по това време е Дзян Дзъмин.

Април 1999 г. местен вестник от големия китайски град Тиендзин публикува клеветническа статия срещу Фалун Дафа. Близо 40 последователи на духовната практика отиват в издателството на вестника на 22 април с искане за оттегляне на статията, но там са задържани от полицията.

Властите съобщават на техни съмишленици, че заповедта за арест идва от Пекин и са посъветвани да се оплачат в китайската столица. Информацията се предава от уста на уста и сутринта на 25 април около 10 000 човек се събират пред Централната апелативна служба. Тази служба е в комплекса Джунанхай, където живеят правителствените лидери.

Практикуващите изчакват мирно пред Джунанхай и малко по-късно премиерът на Китай по това време, Джу Жунзи, приема техни представители. Срещата минава положително и развръзката е благоприятна.

Задържаните последователи на Фалун Дафа в Тиендзин са освободени още същата вечер, и премиерът уверява събралото се множество, че правителството няма да създава проблеми в бъдеще. Дошлите се разотиват по домовете си и за няколко месеца изглежда, че нещата са се нормализирали.

Начало на преследването

Китайската комунистическа партия (ККП) и в частност нейният лидер Дзян Дзъмин използват тези няколко месеца, за да подготвят едно от най-мащабните преследвания, извършвани през последните десетилетия.

На 6 юни 1999 г. със заповед на Дзян Дзъмин се учредява „Управление 6-10“, познато като китайското Гестапо. То има надправителствена власт и докладва лично на китайския лидер. Тайната служба е създадена с цел репресии срещу Фалун Дафа и организиране на предстоящото преследване.

Така на 20 юли 1999 г. преследването на Фалун Дафа в Китай започва. Спуснатата заповед от Дзян Дзъмин е: „Съсипете репутацията им, банкрутирайте ги финансово, унищожете ги физически.“

По всички медии в Китай се излива клеветническа пропаганда, която цели да очерни Фалун Дафа и неговите последователи. Децата им са лишавани от възможност да посещават училища и университети, заплатите им са спирани, а пенсиите на възрастните практикуващи не се изплащат.

Каква е ситуацията в съвременен Китай

След началото на преследването последователите на духовната практика са незаконно задържани, съдени на скалъпени процеси и затваряни в трудови лагери, затвори и психиатрични клиники за дълги периоди от време.

Те са подложени на жестоки изтезания и нещо нечувано до този момент – насилствено отнемане на органи.

Международна подкрепа

Всяка година правителствени лидери от свободния свят и множество правозащитни организации изпращат писма и прокламации в подкрепа на Фалун Дафа и призовават китайския режим да прекрати преследването и незабавно да освободи задържаните последователи на духовната практика.

Последните две резолюции на Европейския парламент са от 5 май 2022 г. и от 18 януари 2024 г.

В резолюцията от 2022 г. ЕП обявява: „Призовава ЕС и неговите държави членки да повдигат въпроса за отнемането на органи в Китай по време на всеки диалог по правата на човека; настоява ЕС и неговите държави членки публично да осъдят злоупотребите с трансплантацията на органи в Китай; призовава държавите членки да предприемат необходимите действия, за да предотвратят трансплантационния туризъм в Китай на свои граждани и да повишат осведомеността по този въпрос сред своите граждани, пътуващи до Китай.“

А резолюцията от 2024 г. е още по-категорична и настоява за международно разследване на репресиите срещу Фалун Дафа и санкциониране на извършителите: „Призовава ЕС и неговите държави членки публично да осъдят злоупотребите с трансплантации на органи в Китай и да използват глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека срещу всички извършители и субекти, които са допринесли за преследването на практикуващи Фалун Дафа в Китай и в чужбина; подчертава, че мерките на ЕС следва да включват отказ за издаване на визи, замразяване на активи, експулсиране от териториите на ЕС, наказателно преследване, включително въз основа на извънтериториална юрисдикция, и повдигане на наказателни обвинения на международно равнище.“