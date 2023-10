Какво твърди израелската версия за удара по болницата в Газа

В 18:59 местно време на 17 октомври палестинската групировка "Ислямски джихад" е изстреляла около 10 ракети. Именно тогава идва и съобщението за експлозията в болницата.

От ЦАХАЛ са анализирали данните и могат да твърдят с почти пълна увереност, че взривът е причинен от дефектирала ракета на палестинската въоръжена групировка, изстреляна от гробище близо до болницата, каза той.

От експлозията е пострадала не толкова сградата на самата болница колкото паркингът й. Според Хагари един въздушен удар на израелската армия би причинил много по-сериозни щети.

По думите му "Хамас" светкавично са посочили като виновник за удара Израел, но за това кратко време, в което те отправиха обвиненията си, е невъзможно да се анализира и разбере какво се е случило в действителност, твърди той.

На въпрос на журналист защо някой трябва да вярва на израелската версия за събитията, говорителят на ЦАХАЛ каза, че експерти в Израел са прекарали часове, за да проверят автентичността на фактите.

Същевременно от Белия дом заявиха, че продължават да събират информация за удара от въздушни изображения, прихващания на разговори на членове на "Хамас" и данни от отворени източници и текущата им оценка на този етап е, че Израел не е отговорен за вчерашния бомбен атентат в болницата, съобщи The Times of Israel.

U.S.: Israel not responsible for Al-Ahli Baptist Hospital#US intelligence based on aerial imagery and intercepts of conversations between #Hamas militants indicates #Israel was not involved in a strike on a hospital in the #Gaza Strip that killed more than 470 people, the White… pic.twitter.com/dR349Ueili