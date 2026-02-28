Спорт:

Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

28 февруари 2026, 17:12 часа 509 прочитания 1 коментар
Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

За експлозия пред хотел в един от туристическите квартали на Дубай - Палм Джумейра, съобщават информационни канали. Мощен взрив е станал пред входа на петзвездния хотел Fairmont The Palm и в момента там бушува голям пожар. Причината за взрива са били отломки от паднала иранска ракета.

В Дубай продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.

Линейки се насочват към сградата на хотела.

Масова "евакуация" от Дубай. Сигнали за въздушна тревога и в Йордания, и в Оман

 

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Дубай война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес