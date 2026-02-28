Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

За експлозия пред хотел в един от туристическите квартали на Дубай - Палм Джумейра, съобщават информационни канали. Мощен взрив е станал пред входа на петзвездния хотел Fairmont The Palm и в момента там бушува голям пожар. Причината за взрива са били отломки от паднала иранска ракета.
В Дубай продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.
Линейки се насочват към сградата на хотела.
Масова "евакуация" от Дубай. Сигнали за въздушна тревога и в Йордания, и в Оман
Dubai. pic.twitter.com/o7brp9l6Rr— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
