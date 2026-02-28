Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)

Международното летище в Кувейт е било ударено от ирански дрон. Властите в Кувейт съобщават, че са прехванали или отклонявали изстреляните от Иран ракети, но посочват, че атаката представлява "грубо нарушение на суверенитета и въздушното пространство" на страната.

Кувейт остро осъди удара, наричайки го "безобразно" нарушение на международното право и заяви, че си запазва правото да отговори с "мерки, съответстващи на мащаба и характера на атаката".

Припомняме, че след съвместна военна операция на Съединените щати и Израел срещу Иран, Иран отвърна с удари на ракети и дронове срещу няколко държави от региона, включително Кувейт.

Още: Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

Situation at Kuwait International Airport following an Iranian drone strike.pic.twitter.com/RNgYW1wAaG — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026