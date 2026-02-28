Бензин, дизел и горива предвид новата война в Иран: Равносметката от Андрей Гюров

“Лукойл Нефтохим“ има запаси от горива за няколко месеца, увери служебният премиер Андрей Гюров след Съвета за сигурност към Министерския съвет, свикан заради избухналата тази сутрин война на Израел и САЩ срещу Иран. Гюров отговори на въпрос ще се отрази ли конфликтът в Близкия Изток на икономиката ни и на снабдяването ни с енергоносители:

“Естествено, нашите служби се занимават със събирането на тази информация, ние сме информирани също.Това е единият риск, който сме идентифицирали и наблюдаваме внимателно. По отношение на трафика през Ормузкия пролив ще има естествено забавяне на тези доставки и се очаква някакъв краткосрочен инфлационен ефект.

Наблюдаваме внимателно ситуацията и сме готови да реагираме. В момента това, което знаем е, че “Нефтохим“ има запаси на стопроцентови нива, така че за следващите месеци доставките на горива за българските граждани са осигурени.“

Има разработени алтернативни трасета за доставка на енергийни източници, които да не допуснат кризата в региона да се отрази на енергоносителите, допълни външният министър Надежда Нейнски.

