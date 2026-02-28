Любопитно:

САЩ изтласкват Русия от Кавказ: Това е краят на руското господство в региона (СНИМКИ)

28 февруари 2026, 18:45 часа 686 прочитания 0 коментара
САЩ изтласкват Русия от Кавказ: Това е краят на руското господство в региона (СНИМКИ)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс завърши историческото си посещение в Южен Кавказ и по всичко изглежда, че това ще окаже сериозно влияние на по-нататъчната съдба на региона. Ди Ванс стана първият високопоставен американски служител, посетил Армения, а основната цел на пътуването му беше да се засили ролята на САЩ и да се противодейства на руското господство в региона, пише The ​​National Interest. 

Ванс се фокусира върху прилагането на двустранните търговски споразумения с арменския премиер Никол Пашинян и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Ключовите проекти включват изграждането на маршрута TRIPP (Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет), който ще свърже Азербайджан с Нахчиван през Армения. Така ще се създаде търговски коридор между Централна Азия и Европа, като по този начин бъдат заобиколени Русия и Иран.

Още: След войната в Украйна: Южен Кавказ ще е ключът към пренареждането

Снимки: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Друг важен момент бе подписаното с Армения споразумение за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергия на стойност 5 милиарда долара, което да замени инфраструктурата за ядрена енергия от съветската епоха. Отделно е сключено и споразумение за 4 милиарда долара за гориво и поддръжка, с което е изтласкана от играта руската "Росатом".

Аналогично с Азербайджан Ванс подписа стратегическо партньорство в областта на икономиката, сигурността, енергетиката и борбата с тероризма.

Още: Немислимото, което се случи и звучният шамар, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Снимки: Getty Images

Ако искат да успеят, САЩ трябва да обрънат внимание и на Грузия

Изданието посочва обаче, че Ванс не посети Грузия, страна, традиционно важна за транспортния коридор до Черно море. В Грузия остава силно руското влияние.

Още: Турция срещу Русия: Сложният геополитически шах в Кавказ с участието на Баку и Ереван

Трябва да се отбележи, че САЩ загубиха стратегическия мегапроект за изграждане на първото дълбоководно пристанище в Грузия, способно да приема свръхголеми океански кораби (Panamax и Post-Panamax), каквито не могат да влизат в съществуващите сега грузински пристанища. За този проект е избрано пристанището на Анаклия, малък крайбрежен град на Черно море в западната част на Грузия. Първоначално пристанището трябваше да бъде построено с американско и европейско участие, но впоследствие през 2024 г. строителството бе възложено на китайско-сингапурски консорциум и с това бе засилено влиянието на Китай и Русия в региона.

Експертите смятат, че САЩ трябва да продължат да насърчават демократичните реформи в Грузия, да подкрепят гражданското общество и медиите там, като същевременно демонстрират готовността си да наложат санкции срещу властите, ако те не проведат прозрачни избори и не прекратят репресиите срещу опозицията.

Така американската стратегия в Южен Кавказ би съчетала икономически и военни инициативи с дипломатически натиск, за да се предотврати увеличаването на влиянието на Москва и Пекин, заключава изданието.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Кавказ Грузия Армения Азербайджан Русия Джей Ди Ванс
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес