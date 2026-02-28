САЩ изтласкват Русия от Кавказ: Това е краят на руското господство в региона (СНИМКИ)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс завърши историческото си посещение в Южен Кавказ и по всичко изглежда, че това ще окаже сериозно влияние на по-нататъчната съдба на региона. Ди Ванс стана първият високопоставен американски служител, посетил Армения, а основната цел на пътуването му беше да се засили ролята на САЩ и да се противодейства на руското господство в региона, пише The ​​National Interest.

Ванс се фокусира върху прилагането на двустранните търговски споразумения с арменския премиер Никол Пашинян и с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Ключовите проекти включват изграждането на маршрута TRIPP (Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет), който ще свърже Азербайджан с Нахчиван през Армения. Така ще се създаде търговски коридор между Централна Азия и Европа, като по този начин бъдат заобиколени Русия и Иран.

Още: След войната в Украйна: Южен Кавказ ще е ключът към пренареждането

Снимки: Getty Images

Друг важен момент бе подписаното с Армения споразумение за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергия на стойност 5 милиарда долара, което да замени инфраструктурата за ядрена енергия от съветската епоха. Отделно е сключено и споразумение за 4 милиарда долара за гориво и поддръжка, с което е изтласкана от играта руската "Росатом".

Аналогично с Азербайджан Ванс подписа стратегическо партньорство в областта на икономиката, сигурността, енергетиката и борбата с тероризма.

Още: Немислимото, което се случи и звучният шамар, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Снимки: Getty Images

Ако искат да успеят, САЩ трябва да обрънат внимание и на Грузия

Изданието посочва обаче, че Ванс не посети Грузия, страна, традиционно важна за транспортния коридор до Черно море. В Грузия остава силно руското влияние.

Още: Турция срещу Русия: Сложният геополитически шах в Кавказ с участието на Баку и Ереван

Трябва да се отбележи, че САЩ загубиха стратегическия мегапроект за изграждане на първото дълбоководно пристанище в Грузия, способно да приема свръхголеми океански кораби (Panamax и Post-Panamax), каквито не могат да влизат в съществуващите сега грузински пристанища. За този проект е избрано пристанището на Анаклия, малък крайбрежен град на Черно море в западната част на Грузия. Първоначално пристанището трябваше да бъде построено с американско и европейско участие, но впоследствие през 2024 г. строителството бе възложено на китайско-сингапурски консорциум и с това бе засилено влиянието на Китай и Русия в региона.

Експертите смятат, че САЩ трябва да продължат да насърчават демократичните реформи в Грузия, да подкрепят гражданското общество и медиите там, като същевременно демонстрират готовността си да наложат санкции срещу властите, ако те не проведат прозрачни избори и не прекратят репресиите срещу опозицията.

Така американската стратегия в Южен Кавказ би съчетала икономически и военни инициативи с дипломатически натиск, за да се предотврати увеличаването на влиянието на Москва и Пекин, заключава изданието.