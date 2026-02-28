Любопитно:

Преди избухналата нова война с Иран: Как САЩ пренаредиха силите си в Близкия изток

28 февруари 2026, 18:00 часа 433 прочитания 0 коментара
Преди избухналата нова война с Иран: Как САЩ пренаредиха силите си в Близкия изток

През последните седмици вниманието на редица анализатори е насочено към изтеглянето на американските войски от Сирия, особено от ключови бази източно от река Ефрат. Тези обекти изиграха решаваща роля не само в операциите на САЩ на сирийска територия, но и в по-широкия регионален контекст, пише ливанското издание "Ал-Ахед Нюз" (Al-Ahed News).

Какви са реалните причини за тази стъпка? Какво стои зад действията на Вашингтон в процес, който изглежда безпрецедентен както по отношение на времето, така и на политическия контекст? Още: Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да прекрати защитата на сирийските имигранти

Особено показателно е изтеглянето от военновъздушната база Ал-Танф, разположена на стратегическата пресечна точка на границите между Сирия, Ирак и Йордания. В продължение на повече от десетилетие базата беше важен опорен пункт за Съединените щати. Вашингтон я използваше не само в рамките на борбата срещу Ислямска държава (ИДИЛ), но и като инструмент за реализиране на по-широката си регионална стратегия. Ал-Танф служеше като платформа за операции срещу т.нар. "оси на съпротивата", за оказване на натиск върху сирийското правителство и за контрол върху стратегическите комуникационни коридори между Техеран, Дамаск и Бейрут през иракско-сирийската граница.

След изтеглянето от повечето бази в Източна Сирия, полеви източници съобщават и за напускане на базата Касрак в провинция Ал-Хасеке, една от най-големите американски военни бази в региона. Паралелно с това стотици единици техника са били евакуирани от няколко обекта източно от Ефрат. Тези действия съвпадат с разполагането на части от сирийската армия в някои от освободените райони, както и със засилено присъствие на Сирийските демократични сили, които преди това бяха под американска защита. Още: САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според изданието изтеглянето изглежда особено показателно на фона на растящото напрежение между САЩ и Иран, което вече се превърна във война с участието на Израел - ОЩЕ: Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

Отбелязва се и нарастваща предпазливост сред американските военни, тъй като те са наясно, че редица бази в региона могат да се окажат уязвими при ирански ракетни удари.

Заканите на Техеран за потенциални удари по американски обекти в Сирия и Ирак също пораждат сериозно безпокойство във Вашингтон и Тел Авив. Като допълнителен фактор се посочва опитът от военните действия през юни миналата година, когато балистични ракети и такива с касетъчни бойни глави поразиха израелска територия, демонстрирайки способност да преодоляват част от системите за противовъздушна отбрана. Още: САЩ започнаха днес изтеглянето си от важна база в Сирия

В този контекст анализът на "Ал-Ахед Нюз" заключава, че Съединените щати вероятно не възнамеряват напълно да се откажат от военното си присъствие в Сирия и Ирак. По-скоро става дума за пренастройване на разположението на силите - намаляване на броя на базите и концентриране на ресурси в по-добре защитени ключови обекти.

Подразделенията, които нямат пряко отношение към евентуална конфронтация с Иран, изглежда се изтеглят временно, с възможност за завръщане след края на евентуално противопоставяне, чиито резултати и последици засега остават трудно предвидими.

Автор: Чарлз Абу Надир

Превод: Ганчо Каменарски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Сирия САЩ Ганчо Каменарски война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес