Преди избухналата нова война с Иран: Как САЩ пренаредиха силите си в Близкия изток

През последните седмици вниманието на редица анализатори е насочено към изтеглянето на американските войски от Сирия, особено от ключови бази източно от река Ефрат. Тези обекти изиграха решаваща роля не само в операциите на САЩ на сирийска територия, но и в по-широкия регионален контекст, пише ливанското издание "Ал-Ахед Нюз" (Al-Ahed News).

Какви са реалните причини за тази стъпка? Какво стои зад действията на Вашингтон в процес, който изглежда безпрецедентен както по отношение на времето, така и на политическия контекст? Още: Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да прекрати защитата на сирийските имигранти

Особено показателно е изтеглянето от военновъздушната база Ал-Танф, разположена на стратегическата пресечна точка на границите между Сирия, Ирак и Йордания. В продължение на повече от десетилетие базата беше важен опорен пункт за Съединените щати. Вашингтон я използваше не само в рамките на борбата срещу Ислямска държава (ИДИЛ), но и като инструмент за реализиране на по-широката си регионална стратегия. Ал-Танф служеше като платформа за операции срещу т.нар. "оси на съпротивата", за оказване на натиск върху сирийското правителство и за контрол върху стратегическите комуникационни коридори между Техеран, Дамаск и Бейрут през иракско-сирийската граница.

След изтеглянето от повечето бази в Източна Сирия, полеви източници съобщават и за напускане на базата Касрак в провинция Ал-Хасеке, една от най-големите американски военни бази в региона. Паралелно с това стотици единици техника са били евакуирани от няколко обекта източно от Ефрат. Тези действия съвпадат с разполагането на части от сирийската армия в някои от освободените райони, както и със засилено присъствие на Сирийските демократични сили, които преди това бяха под американска защита. Още: САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран

Според изданието изтеглянето изглежда особено показателно на фона на растящото напрежение между САЩ и Иран, което вече се превърна във война с участието на Израел - ОЩЕ: Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

Отбелязва се и нарастваща предпазливост сред американските военни, тъй като те са наясно, че редица бази в региона могат да се окажат уязвими при ирански ракетни удари.

Заканите на Техеран за потенциални удари по американски обекти в Сирия и Ирак също пораждат сериозно безпокойство във Вашингтон и Тел Авив. Като допълнителен фактор се посочва опитът от военните действия през юни миналата година, когато балистични ракети и такива с касетъчни бойни глави поразиха израелска територия, демонстрирайки способност да преодоляват част от системите за противовъздушна отбрана. Още: САЩ започнаха днес изтеглянето си от важна база в Сирия

В този контекст анализът на "Ал-Ахед Нюз" заключава, че Съединените щати вероятно не възнамеряват напълно да се откажат от военното си присъствие в Сирия и Ирак. По-скоро става дума за пренастройване на разположението на силите - намаляване на броя на базите и концентриране на ресурси в по-добре защитени ключови обекти.

Подразделенията, които нямат пряко отношение към евентуална конфронтация с Иран, изглежда се изтеглят временно, с възможност за завръщане след края на евентуално противопоставяне, чиито резултати и последици засега остават трудно предвидими.

Автор: Чарлз Абу Надир

Превод: Ганчо Каменарски