Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че събитията в Близкия изток и в района на Залива дават шанс на иранския народ да се освободи от терористичния режим и да гарантира безопасността на съседните страни, съобщи Укринформ. "Важно е Съединените щати да бъдат решителни. Всеки път, когато Америка е решителна, престъпниците по света биват отслабени", каза той във видеопослание след днешните американски и израелски удари срещу Иран.

"Справедливо е да се даде на иранския народ възможността да се освободи от терористичния режим и да гарантира сигурността на всички държави, които страдат от тероризма, произхождащ от Иран", добави Зеленски.

Иран е важен дипломатически, икономически и военен партньор на Русия, в това число по отношение на започналото през 2022 г. нахлуване в Украйна, отбеляза АФП, цитирани от БТА.

Още: Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

Киев и Западът обвиняват Техеран, че е доставил дронове "Шахед" и ракети с малък обсег на Москва, за да атакува Украйна.

"Въпреки че украинците никога не са заплашвали Иран, иранският режим реши да бъде съучастник на Путин", каза Зеленски. По думите му от 2022 г. насам Русия е нанесла удари с над 57 000 дрона иранско производство.

Аятолах Хаменей е убит? Иран отговори с ключова блокада