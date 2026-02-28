Позицията на България и опасностите заради новата война в Иран: Андрей Гюров обобщи след спешен съвет (ВИДЕО)

"Правителството следи ситуацията. Основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона. Няма директна военна заплаха за България. Към този час няма военна опасност за територията на България. Ние не сме страна в конфликта". Това каза непосредствено след края на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. Той подчерта, че основният приоритет за българските власти е гарантирането на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона. Ние не участваме по никакъв начин във военната операция, категоричен бе Гюров.

Той добави, че не е изисквано предоставяне на каквото и да е за бойни действия от нас.

Няма рискове за гражданите

"Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите са предприели превантивни мерки за гарантиране на обществения ред, няма основания за безпокойство.

В МВнР работи денонощен кризисен щаб. Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и МВнР. Анализираме риска от засилване на миграционния натиск, граничните служби са в повишена бдителност, държавните институции работят в пълен синхрон", каза премиерът.

Не сме пряка цел за Иран

Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикан по-рано днес отслужебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Той обясни, че няма ударени средства нито в базата Ново село, нито на летището в Граф Игнатиево, нито на други обекти, или които да са планирани или обещавани за използване в тази операция.

Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов. Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция, каза той.

Преди съвета и вътрешният служебен министър Емил Дечев каза пред журналисти, че засега няма информация за непосредствени заплахи за България.

Андрей Гюров свика съвета след като тази сутрин Израел и САЩ предприеха превантивни въздушни удари срещу Иран, а Техеран отвърна на ударите, като засегна и съседни страни.

