Блокираният в Израел Тити Папазов е позитивен: Написах си завещанието! Важното е Левски да победи Локо София

28 февруари 2026, 17:37 часа 518 прочитания 0 коментара
Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов е блокиран в Тел Авив заедно с треньора на Апоел Димитрис Итудис заради атаката на израелските сили срещу Иран. Въпреки това Тити демонстрира чувство за хумор в интервюта за колегите от Sportal.bg и БЛИЦ. Той твърди, че вече си е написал завещанието, като е говорил с Българската федерация по баскетбол за кръщаване на зала на свое име. За небезизвестния фен на Левски е важно "сините" да надвият Локо София в двубоя от Първа лига.

Тити Папазов: Помолих Георги Глушков да кръстят зала „Триадица“ на мое име, ако нещо се случи

 "Чакаме развитие около възможността с отбора на Апоел (Тел Авив) да напуснем Израел в посока София. Аз съм добре, благодаря за загрижеността! В 8 и нещо сутринта чухме сирените, отидохме в бомбоубежището, което е с много масивни стени - там телефоните нямат обхват. На ниво "минус 3" и ниво "минус 4", където е паркингът, вече можеш да говориш. Чакаме заедно с Димитрис Итудис в една от най-модерните кооперации тук", разкри Константи Папазов пред Sportal.bg.

"Въздушното пространство е затворено, Йордания също беше вариант, но за момента не става да тръгнем оттам. Важното е мачът от Евролигата във вторник да се проведе и Левски утре да победи Локомотив (София) на "Герена". Както казах, добре съм", каза още баскетболният специалист.

„Аз съм позитивен човек, приемам нещата от веселата страна и затова твърдя, че вече съм си написал завещанието. Дори се свързах с федерацията по баскетбол с молба до Георги Глушков да кръстят зала „Триадица“ на мое име, ако нещо се случи. Сашо Везенков е заявил, че залата с 400 места е прекалено малка за моето име. Спокоен съм, щом съм получил и неговото признание“, заяви с чувство за хумор Тити пред БЛИЦ.

ОЩЕ: Тити Папазов избухна: Г-н Веласкес е Божият подарък за Сираков! Вълка се оказа и гросмайстор!

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
