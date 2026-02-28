Иран атакува с хиперзвукови ракети "Фатах" (ВИДЕА)

Иран е използвал хиперзвукови ракети "Фатах", съобщи ISNA. В социалните мрежи се разпространяват видеа, на които в небето се виждат характерните следи от тези ракети.
"Фатах" е иранска балистична ракета, за която се твърди, че е хиперзвукова, с обхват от приблизително 1400 км и скорост от 15 000 км/ч до около 18 500–22 500 км/ч. в зависимост от условията и фазата на полета. Задвижва се от двигател на твърдо гориво и според официални ирански данни има маневрена бойна глава за преодоляване на системи за противоракетна отбрана.
Още: Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)
Междувременно, израелската армия публикува видеоанимация за нанесени от нейните военновъздушни сили удари срещу ирански ракетни и ПВО системи в района на град Керманшах. В иранския град Занджан пък е ударен голям склад за оръжие и боеприпаси.
The Israeli military said dozens of air force jets completed a large scale strike on Iran’s strategic air defense systems, including an SA-65 system deployed in the Kermanshah area. #Iran pic.twitter.com/QFjGPUACVm— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026
An explosion is reported at an ammunition and missile storage facility in Zanjan, Iran, according to footage showing a large fire and smoke rising after an airstrike on the facility. #Iran pic.twitter.com/yUK7yFaUdx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026