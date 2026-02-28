Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иран атакува с хиперзвукови ракети "Фатах" (ВИДЕА)

28 февруари 2026, 18:25 часа 1298 прочитания 1 коментар
Иран атакува с хиперзвукови ракети "Фатах" (ВИДЕА)

Иран е използвал хиперзвукови ракети "Фатах", съобщи ISNA. В социалните мрежи се разпространяват видеа, на които в небето се виждат характерните следи от тези ракети.

"Фатах" е иранска балистична ракета, за която се твърди, че е хиперзвукова, с обхват от приблизително 1400 км и скорост от 15 000 км/ч до около 18 500–22 500 км/ч. в зависимост от условията и фазата на полета. Задвижва се от двигател на твърдо гориво и според официални ирански данни има маневрена бойна глава за преодоляване на системи за противоракетна отбрана.

Още: Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)

Междувременно, израелската армия публикува видеоанимация за нанесени от нейните военновъздушни сили удари срещу ирански ракетни и ПВО системи в района на град Керманшах. В иранския град Занджан пък е ударен голям склад за оръжие и боеприпаси.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
хиперзвукова ракета война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес