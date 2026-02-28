Войната в Украйна:

Готовност за мир: Иранският външен министър обясни какъв е пътят (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 17:49 часа 97 прочитания 0 коментара
Готовност за мир: Иранският външен министър обясни какъв е пътят (ВИДЕО)

"Не искаме ескалация в нашия регион, готови сме за деескалация, но първо трябва да бъде спряна агресията. Атаките трябва да бъдат първо спрени и след това (идва) възможността да говорим и да обмислим. Не обещавам нищо, тъй като нашият народ е много гневен - ако войната бъде спряна, можем да видим как да работим за деескалация". Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Още: Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

По думите му, в момента няма комуникация със САЩ, но "ако американците искат да говорят с нас, знаят как да се свържат с мен". Той добави и, че това не е война на Иран, а "натрапена война": 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ясно казахме на американския екип, че сме готови да направим всичко, за да докажем, че нашата ядрена програма е мирна и ще остане такава завинаги. Това, от което не сме готови да се откажем от правото си, включително да обогатяваме уран", каза още Арагчи пред NBC.

Не може президентът на чужда държава да нарежда на народа на друга държава какво да прави, независимо колко е могъщ този президент, настоя Арагчи - ОЩЕ: Може да сме изгубили един-двама военни командири, но това не е голям проблем

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
иранска ядрена програма война Иран Абас Арагчи мир Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес