Готовност за мир: Иранският външен министър обясни какъв е пътят (ВИДЕО)

"Не искаме ескалация в нашия регион, готови сме за деескалация, но първо трябва да бъде спряна агресията. Атаките трябва да бъдат първо спрени и след това (идва) възможността да говорим и да обмислим. Не обещавам нищо, тъй като нашият народ е много гневен - ако войната бъде спряна, можем да видим как да работим за деескалация". Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
Iranian Foreign Minister Araghchi:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
We are ready for de-escalation, but the aggression should be stopped first — the attacks should be stopped first.
And then there is the possibility of talks, and we can consider that. pic.twitter.com/GHmOGuCYI6
По думите му, в момента няма комуникация със САЩ, но "ако американците искат да говорят с нас, знаят как да се свържат с мен". Той добави и, че това не е война на Иран, а "натрапена война":
Iranian Foreign Minister Araghchi:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
There is no communication right now, but if the Americans want to talk to us, they know how they can contact me. pic.twitter.com/9z9GdQPlm9
"Ясно казахме на американския екип, че сме готови да направим всичко, за да докажем, че нашата ядрена програма е мирна и ще остане такава завинаги. Това, от което не сме готови да се откажем от правото си, включително да обогатяваме уран", каза още Арагчи пред NBC.
Iranian Foreign Minister Araghchi:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
We are not giving up our right, including for enrichment. pic.twitter.com/r25cGjYhKr
Не може президентът на чужда държава да нарежда на народа на друга държава какво да прави, независимо колко е могъщ този президент, настоя Арагчи - ОЩЕ: Може да сме изгубили един-двама военни командири, но това не е голям проблем
Iranian Foreign Minister Araghchi on Trump:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
The President of another country, no matter how powerful, has no right to decide for the people of another country. pic.twitter.com/htlVFZ9MHQ