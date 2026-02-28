Войната в Украйна:

Стоим до САЩ в справянето със заплахите в Близкия изток, заявиха в Скопие

28 февруари 2026, 18:41 часа 380 прочитания 0 коментара
Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че страната му подкрепя твърдо американските си съюзници в усилията им за справяне със заплахите в Близкия изток. "Стоим до нашите американски съюзници в справянето с дестабилизиращите заплахи в Близкия изток. Съединените щати показаха ясно, че дипломацията винаги е първата опция - но възпирането остава ключово, когато реалните рискове остават", написа Муцунски в социалната мрежа Х. 

"Същевременно нашите посолства и консулски екипи в региона са активно ангажирани и работят, за да окажат подкрепа и помощ на нашите граждани, гарантирайки сигурността им и осигурявайки цялата необходима консулска подкрепа", посочи Муцунски. 

Министерството на външните работи на Северна Македония информира, че единайсет граждани на страната са поискали евакуация от Израел, чието въздушно пространство е затворено от началото на американско-израелските удари срещу Иран тази сутрин.

Елена Страхилова
