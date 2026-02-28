В Иран: Десетки убити и ранени там, където режимът на аятолаха казва, че има девическо училище (ВИДЕО)

Приблизително 70 са загиналите и над 90 са ранените в резултат на американско-израелската въздушна атака, която порази иранско девическо начално училище в Минаб. Това съобщи иранската информационна агенция Фарс, позовавайки се на местната служба.

ОЩЕ: Малки деца загинаха в училище в Иран

Конкретно данните за училището са, че загиналите там са 53 - не става ясно дали говорим за деца. Само че ирански опозиционни източници твърдят, че военна база на Корпуса на Ислямската революционна гвардия в Минаб се намира в непосредствена близост до училището и че то всъщност се управлява именно от Корпуса:

Междувременно, пресслужбата на Корпуса на Революционната гвардия обяви, че американски военен кораб е претърпял тежки щети, след като е бил ударен от ирански ракети. Други военноморски средства на ВМС на САЩ са в обсега на ракетите и дроновете на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заяви пресслужбата му. А от Дубай не спират да излизат видеа с последствията от удари с ирански ракети: