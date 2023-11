Абу Симбел, Париж, Конкистадорите и Кралици, променили света по VIASAT HISTORY

Този декември Viasat History прави пътешествие във времето от древен Египет, през ерата на викингите и завоеванията на конкистадорите до мистерията на изгубения дворец в Париж и кралиците на Англия и Египет.

„Кралици, променили света“, която ще дебютира по Viasat History на 12 декември, ще разкрие истинските истории на шест емблематични владетелки: Елизабет I; забравената кралица Анна Стюарт; кралицата на цяла империя, Виктория; кралицата, която щяла да бъде крал – Хатшепсут; кралицата-бунтовник, Елеонор Аквитанска и кралицата-воин, Будика!

Премиерата на „Конкистадорите: възход и падение“ в шест части е на 8 декември от 22:00 часа, а на филма в две части „Салме: погребалните кораби на древните викинги“ – на 3 декември от 22:00 часа.

На Коледа - 25 и 26 декември от 13:15 часа - се настройте се за омайваща доза египтология! Станете свидетели на историята с маратон тематични филми като „Да разгадаеш Сакара", „Тайната гробница на Клеопатра" и „Изгубената египетска пирамида". Не пропускайте премиерите на забележителните документални филми „Пирамидата в Гиза: стремеж към звездите" и „Абу Симбел: нилските гиганти".

Кралици, променили света

Премиера от вторник 12 декември в 22:00 ч.

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Жанр: Документален/ исторически/ биографичен/ политика и власт

Оригинално заглавие: Queens That Changed The World

Година: 2023

Толкова дълго смятани за второстепенни в истории, доминирани от мъже, някои кралици са имали необикновена власт и са управлявали по начини, които далеч са надминавали тези на мъжките им „колеги".

В този сериал разбираме какво е движело тези жени, как са утвърждавали авторитета си и разкриваме времена, когато да си жена понякога е имало своите предимства. Проследяваме възхода към властта на всяка кралица и изследваме нейното царуване. С анализи от историци, академици и психолози ще разграничим предизвикателствата, пред които са били изправени, и ще открием уникалния подход на всеки монарх към властта, като същевременно ще разберем по-широки теми, като променящата се позиция на жените в обществото и какво е означавало да бъдеш „нежният пол".

Видео за „Конкистадорите: възход и падение“ по Viasat History

Конкистадорите: възход и падение

Премиера от петък 8 декември в 22:00 ч.

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Жанр: Документален/ исторически/ експедиции

Оригинално заглавие: Conquistadors: The Rise and Fall

Година: 2023

Годината 1492 бележи началото на почти един век на брутално испанско завоюване на Америка и началото на „Епохата на конкистадорите"; безмилостното и насилствено придобиване на огромни части от Новия свят от хора като Колумб и Кортес ще доведе до падането на могъщите цивилизации на ацтеките и инките и смъртта на милиони местни хора поради потисничество, поробване и смъртоносни болести. Популярната култура описва конкистадорите като смели християнски пионери, но променящите се разбирания представят в по-тъмни краски историята за техния възход и падение, изградена върху немислими жестокости и подхранвана от ненаситна и ослепяваща жажда за злато, власт и слава.

Салме: погребалните кораби на древните викинги

Премиера в неделя 3 декември от 22:00 ч.

Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Жанр: Документален/ история/ археология/ експедиции

Оригинално заглавие: Salme: Ancient Viking Burial Ships

Година: 2023

През 2008 г. група строителни работници, полагащи кабели за близко училище в Сарема, Естония, случайно откриват първия от два кораба от ерата на викингите; корабите съдържат човешки кости и изобилие от погребални предмети. Вниманието на международната изследователска общност скоро се насочва към тях; кои са хората в тези гробове, кой ги е погребал и какво се е случило там преди 1300 години? Археолозите търсят отговори на тези въпроси през последните 13 години. С достъп до водещи археолози и драматични реконструкции, ние разкриваме мистерията зад тези два преоткрити кораба, която би могла да промени нашето разбиране за Европа от ерата на викингите.

Абу Симбел: нилските гиганти

Понеделник 25 декември в 13:30 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Оригинално заглавие: Abu Simbel: Giants of the Nile

Година: 2023

Преди повече от 3000 г. Рамзес II започва изграждането на два колосални храма, посветени на фараона и на съпругата му Нефертари. Работниците проникват на дълбочина 55 метра в сърцето на хълм с изглед към Нил и създават гигантски камери с колони, високи най-малко 10 метра. Статуите на фараона, седнал на трон, са високи 20 метра, а фасадата на този храм се противопоставя на всички норми по онова време; как е бил възможен такъв подвиг и как египтяните са организирали и управлявали такъв проект на 1500 километра от делтата на Нил? Архитекти, археолози и съвременни инженери намират отговорите на тези въпроси в друго колосално предизвикателство: демонтирането камък по камък на конструкцията, за да я спасят от покачващото се ниво на Нил.

Пирамидата в Гиза: стремеж към звездите

Вторник 26 декември в 13:15 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Giza Pyramid: Reaching For The Stars

Година: 2023

Светът се възхищава на пирамидите в Гиза. Дори и до днес египтолозите работят усилено, за да разкрият мистериите зад тези каменни гиганти, построени преди повече от 4500 години.

Майсторите строители на Хеопс, Хефрен и Менкауре със сигурност са имали определено ниво на разбиране и опит. Дали са били вдъхновени от света около тях, природата, слънцето и дори звездите?

Този документален филм изследва различни теории и последните глобални постижения в археологията, египтологията, астрономията и астрофизиката, за да дешифрира следите от древните египтяни на платото Гиза и да докаже, че те не са оставяли нищо на случайността и че тези три пирамиди всъщност са дълбоко свързани с космоса.

Париж: мистерията на изгубения дворец

Неделя 10 декември в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Оригинално заглавие: Paris: The Mystery of The Lost Palace

Година: 2023

В сърцето на Париж е съществувал Версай преди Версай, грандиозен дворец с история, обхващаща 2000 години - от нахлуването на Юлий Цезар в Галия до затварянето на Мария-Антоанета, докато чака екзекуцията... Как е заличен от паметта на хората и защо върху него са строени последователно правителствени сгради? За да определят точно кога и защо е бил построен този изгубен шедьовър, експертите проникват през слоеве от политическа, военна и религиозна история, дълго скрити от погледа, с една-единствена цел: да съберат доказателства, започващи още от 52 г. пр.н.е., за да реконструират дигитално Изгубения дворец, включително размерите, формата и материалите му, и да открият неговите скрити изненади с помощта на учени и историци.

Viasat History съживява историята с увличащи документални предавания, със свеж и модерен поглед към историята. ТВ каналът отвежда зрителите на пътешествие през времето с интелектуални и задълбочени предавания, които едновременно развличат и провокират умовете. Фокусът пада върху европейската история, като разкрива тайни от миналото и обяснява как то ни определя днес.

