Войната в Украйна:

В типичен за български джигит стил: Руски МиГ-29 катастрофира в Ереван (ВИДЕО)

25 август 2025, 07:13 часа 691 прочитания 0 коментара
В типичен за български джигит стил: Руски МиГ-29 катастрофира в Ереван (ВИДЕО)

Руски изтребител МиГ-29 направи катастрофа в арменската столица Ереван. Но не каква да е, а катастрофа, достойна за това, което виждаме често-често по българските пътища. Когато става въпрос за катастрофа със самолет, обикновено говорим за тежки последствия - но в случая не е така, защото катастрофата е факт след действия изцяло на земята.

Още: САЩ: Русия се отблагодарява за военните от Северна Корея с МиГ-29 и Су-27

Какво се е случило - изтребителят се сблъсква със стълб и то на заден ход. Съответно, има щети по самолета - той отнася както стълба, така и ограда.

Има и видеокадри от случилото се, от охранителна камера - вижда как мъж се опитва да спре 11-тонния самолет, като хваща теглителния прът с ръце - нещо, което е явно невъзможно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Официално беше съобщено, че твърд свързващ елемент се е счупил, докато руският изтребител е бил теглен в район в столицата на Армения. В резултат на това самолетът се е ударил в стълб и е пробил ограда.

Още: ВИДЕО: Украински МиГ-29 сваля руски дрон "Шахед" с ракета "въздух-въздух

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Армения МиГ-29 Ереван руски изтребител
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес