В типичен за български джигит стил: Руски МиГ-29 катастрофира в Ереван (ВИДЕО)

Руски изтребител МиГ-29 направи катастрофа в арменската столица Ереван. Но не каква да е, а катастрофа, достойна за това, което виждаме често-често по българските пътища. Когато става въпрос за катастрофа със самолет, обикновено говорим за тежки последствия - но в случая не е така, защото катастрофата е факт след действия изцяло на земята.

Какво се е случило - изтребителят се сблъсква със стълб и то на заден ход. Съответно, има щети по самолета - той отнася както стълба, така и ограда.

Има и видеокадри от случилото се, от охранителна камера - вижда как мъж се опитва да спре 11-тонния самолет, като хваща теглителния прът с ръце - нещо, което е явно невъзможно.

Официално беше съобщено, че твърд свързващ елемент се е счупил, докато руският изтребител е бил теглен в район в столицата на Армения. В резултат на това самолетът се е ударил в стълб и е пробил ограда.

