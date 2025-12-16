Полицията в Австралия свърза атаката в Сидни с идеологията на "Ислямска държава"

Нападението, при което бяха убити 15 души на плажа Бондай в Сидни, е "терористична атака, вдъхновена от "Ислямска държава". Това заяви високопоставената представителка на австралийската полиция Криси Барет, цитирана от АП и БТА. Заподозрените са баща и син на 50 и 24 години, съобщиха властите. По-възрастният мъж беше застрелян, а синът му е в болница.

ОЩЕ: Равносметката в Сидни: Над 100 изстрела за 6 минути от баща и син. Свински глави на мюсюлманско гробище

Официалните представители потвърдиха убежденията си за идеологията на заподозрените. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че твърденията им се основават на събрани доказателства, включително "наличието на знамена на "Ислямска държава" в иззетия автомобил".

Албанезе и ръководителите на някои австралийски щати се ангажираха да затегнат и без това строгите закони за оръжията – реформи, които биха били най-мащабните от 1996 г., когато стрелец уби 35 души в Порт Артър, Тасмания. Оттогава масовите стрелби в Австралия са рядкост.

ОЩЕ: След нападението в Сидни Австралия иска по-строги закони за контрол над оръжията

След неделното 25 души продължават да са в болница, а 10 от тях са в критично състояние. Трима от пострадалите са настанени в детска болница.

Убитите са на възраст от 10 до 87 години. Те са присъствали на проява по случай еврейския празник Ханука на най-известния плаж в Австралия в неделя, когато е извършена атаката.