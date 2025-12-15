Равносметката в Сидни: Над 100 изстрела за 6 минути от баща и син. Свински глави на мюсюлманско гробище

Стрелбата на плажа Бонди вчера е била извършена от баща и син, които са се заклели във вярност на радикалната екстремистка групировка Ислямска държава, съобщи ABC, позовавайки се на източници от разследването. В колата на нападателите е намерено знаме на ИД. Синът, 24-годишният Навид Акрам, преди това е попаднал в полезрението на австралийските служби за сигурност поради предполагаеми връзки с клетка на ИД в Сидни. Той е прострелян и в момента е в критично състояние. Баща му, 50-годишният Саджид Акрам, бе застрелян на място.

Потребителите на социалните мрежи обсъждат очевидното самообладание и подготовка на по-младия Акрам - видеозаписи показват как той стреля непрекъснато и прецизно по невъоръжени хора. Клането е спряно от 43-годишния Ахмед ал-Ахмед, собственик на магазин за плодове и баща на две деца. Видео показа както той невъоръжен се хвърля върху стрелеца и изтръгва оръжието от ръцете му. Мъжът е прострелян два пъти и сега е в болница, съобщава Bloomberg.

Американският милиардер Бил Акман организира набиране на средства чрез GoFundMe. Около 690 000 долара вече са събрани за героя от магазина за плодове, като самият Акман е дарил 99 999 долара.

Още: След нападението в Сидни Австралия иска по-строги закони за контрол над оръжията

След нападението неизвестни лица са хвърлили свински глави на мюсюлманско гробище в Сидни, след като лидерите на ислямската общност са отказали да погребат терористите там. Те са заявили, че не смятат нападателите за истински последователи на исляма.

За шест минути терористите са произвели повече от 100 изстрела. Шестнадесет души бяха убити. Сред жертвите е 87-годишният Алекс Клайтман, оцелял от Холокоста, роден в Украйна. Той е починал, докато е предпазвал жена си от куршумите.

