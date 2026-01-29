Гробище за домашни любимци ще изграждат в Скопие

Ключови институции подкрепиха инициативата за изграждане на гробище за домашни любимци в македонската столица Скопие, внесена от Агенцията по храните и ветеринарната медицина. Агенцията съобщи, че след среща Министерството на местното самоуправление, град Скопие и Съюз на единиците за местно самоуправление на Република Северна Македония са дали зелена светлина, предаде македонската медия "Плюс инфо". Според регионалния министър това ще реши проблем от десетилетия и ще сложи край на практиката труповете на умрели домашни любимци да се изхвърлят в контейнерите за битовите отпадъци или да се погребват на обществени места.

"Ще е необходимо да се направи съответна промяна в определени законови решения – каза министър Златко Перински на срещата. ОЩЕ: Кучетата подслушват стопаните си за собствени облаги

Кметът на Скопие Орче Георгиевски разкри, че предстои определянето на места в общините за изграждане на гробища и планирането на инфраструктурата, за да могат те да бъдат напълно въведени в експлоатация за гражданите.

Бездомните кучета в Скопие

Георгиевски изрази готовност да подкрепи Агенцията по храните и ветеринарната медицина чрез ангажирането на общински инспектори и общински комунални пазачи във връзка с проблема с бездомните кучета.

Инициативата изисква съвместно сътрудничество между институциите. ОЩЕ: Зимата е също толкова опасна за домашните любимци в колата, колкото летните жеги