Зимата е също толкова опасна за домашните любимци в колата, колкото летните жеги

Зимата може да е красив сезон, който предоставя възможност за забавление на хората, но също така крие сериозни рискове за нашите четириноги приятели. Много собственици на домашни любимци осъзнават опасността от горещината през лятото, но рядко се замислят, че ниските температури могат да бъдат също толкова опасни. Оставянето на кучета в колата през зимата, дори за кратко, може да доведе до хипотермия и сериозни здравословни проблеми. Затова е важно да знаем как да предпазим нашите домашни любимци, да разпознаем ранните симптоми на студ и да осигурим безопасна и топла среда за тях през студените месеци.

Грижа през студените дни

От фондация "Четири лапи" предупреждават собствениците на кучета да не ги оставят в колата през зимния период, който е опасен за тях. "Колата Ви може да предпази четириногите Ви приятели от студ и вятър, но не и от смразяващите температури.", пишат в страниците си в социалните мрежи.

"Ако бъдат оставени в студена кола за прекалено дълго време, кучетата могат да развият хипотермия. Това се случва, когато тялото им губи повече топлина, отколкото произвежда, понижавайки основната телесна температура под нормалните 37°C - 39°C (99°F - 102°F). Ако не се вземат мерки, хипотермията може да доведе до сърдечен и дихателен арест, кома, а в най-лошите случаи и до смърт.

В началото кучетата може да започнат да треперят и да се опитват да се стоплят, като се свият на топка."

А симптомите, за които трябва да са следи, включват:

Мускулна скованост

Затруднено ходене

Студено тяло

Бледи венци

Сънливост или объркване

От "Четири лапи" предупреждават и за опасни симптоми като разширени или стеснени зеници, ниска сърдечна и дихателна честото, загуба на съзнание и други.

Публикацията завършва с призив за отговорно отношение към домашните любимци. "Кучетата могат да престоят за кратко в колата в студено време, ако условията са подходящи, но винаги се уверете, че престоят е възможно най-кратък. Но породите, които не са създадени за тези температури, трябва да са постоянно в движение, да имат суха козина и ако е необходимо, да носят добре прилепнали и топли дрешки. Можете също така да приготвите одеяла, за да ги държите топли."