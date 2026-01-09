Кучетата подслушват стопаните си за собствени облаги

Има няколко специални думи, които привличат вниманието на много кучета – ядене, парк, топката и, разбира се, лакомство. Но малка група надарени кучета изглежда притежава забележителна способност да усвоява човешки речник – дотолкова, че научава думи чрез "подслушване", по начина, по който го правят малките деца. Това сочи ново проучване, публикувано в списание "Science", което показва, че някои "талантливи в изучаването на думи" кучета, за които вече е известно, че са способни да научават имена на играчки чрез обучение и игра, могат да усвояват думи и просто като слушат как хората разговарят помежду си, предаде АФП.

Снимка: iStock

Когнитивният изследовател Шани Дрор от лабораторията Clever Dog Lab на Ветеринарния университет във Виена е прекарала години в провеждането на "Genius Dog Challenge", което набира кучета, показали изключителна способност да учат език чрез социални взаимодействия. В хода на изследванията си тя забелязала, че някои кучета сякаш подслушват своите стопани. "Те ми разказваха истории, например, че говорим за поръчка на пица, а след това кучето влизаше в хола с играчката, наречена пица", разказа Дрор.

Нова дума - нов обект

Затова тя и екип от Университета "Йотвьош Лоранд" в Унгария решили да проверят дали групата им от особено интелигентни кучета може да създаде асоциация между нова дума и нов обект, без да им се преподава директно връзката. Те открили, че надарените кучета могат да научават нови имена на играчки също толкова добре от подслушани разговори, колкото и когато думите са насочени директно към тях, доказвайки това по-късно, като донасят играчките.

Снимка: iStock

Тези кучета се считат за изключения. Дрор казва, че екипът ѝ е търсил около седем години кучета, които знаят имената на играчки и досега е открил приблизително 45 такива. Въпреки това, според нея резултатите дават ценни насоки за "сложния механизъм, необходим за социалното учене, и за това дали той съществува при животни, които нямат език". "Открихме, че той съществува. Това ни дава някаква представа за факта, че преди хората да развият език, те първо са имали тази много сложна когнитивна способност да се учат от другите", заяви Дрор, цитирана от БГНЕС.

Пълното проучване можете да откриете в списание "Science".