Мъж отнесе глоба от 15 000 евро, посегнал на коте в Гърция

58-годишният отрича, че е искал да нарани животното и твърди, че котката е загубила равновесие, след като я е бутнал.

„Извършителят беше особено саркастичен към всички очевидци, които се сблъскаха с него след събитието“, каза държавната телевизия ERT.

Стана ясно, че полицията е била повикана от собственика на заведението, където се е случил инцидентът.

15,000-euro fine for Hydra man who threw kitten from an eight-meter ledge https://t.co/Ep8HA1MHNP pic.twitter.com/C6rbWg2n0k