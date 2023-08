Разбиха мрежа за трафик на бебета на остров Крит

Членовете на групата са извършвали трафик на хора чрез „промишлени раждания“, незаконни осиновявания на бебета, както и измама на пациенти чрез фалшиво ин витро лечение.

Групата е експлоатирала жени, които са били в уязвимо положение. ОЩЕ: Обвиниха осем души в трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Най-малко 182 случая на експлоатация на жени от декември 2022 г. в областта на извличането на яйцеклетки и сурогатното майчинство и повече от 400 случая на измама чрез фалшиво оплождане ин витро са открити в клиника за плодовитост на остров Крит.

