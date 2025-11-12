"Скочи като пума": Мечка впи нокти в главата на ловец в Босна (СНИМКА)

По време на лов в планината Конюх в Босна и Херцеговина мечка нападна ловеца Един Вейзович от град Тарево, съобщи хърватската медия "Индекс". Нападението е станало през уикенда, а ловецът, въпреки нараняванията си, е успял да оцелее, съобщава Kakanj-x. Вейзович е бил по така наречената „Пътека на Бора“, когато е забелязал две мечки на горската пътека над себе си. Според него по-голямото животно се е втурнало към него без колебание.

„Тя се нахвърли върху мен като пума“

„Късметът ми беше, че пушката беше заредена. Видях как по-голямата мечка се обърна и се нахвърли върху мен като пума. Знаех, че нямам право на грешка. В полет, докато се приближаваше към мен, изстрелях куршум. Слава Богу, че беше точен“, спомня си Вейзович драматичните моменти.

Дори изстрел от ловна пушка обаче не спряла веднага разярения звяр. В последвалата битка Вейзович получил сериозни наранявания.

„Усетих как хваща главата ми с нокти и се опитва да хване лицето ми със зъби. Порезите започнаха от челото ми, над ухото и врата ми. Отблъснах го, но то започна отново. Ноктите му разкъсаха гърба и дрехите ми като бръснач, а след това сграбчи крака ми със зъби. В този момент, слава Богу, то умря“, каза той.

Втората, по-малка мечка избягала след изстрела, което вероятно спасило живота на Вейзович.