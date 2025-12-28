Арестуваха българи в Гърция за нелегален внос на животни

Четирима българи са задържани в Гърция за нелегален внос на животни

Арестуваха българи за нелегален внос в Гърция на животни, предава БТА.

Полицията на град Драма арестува четирима българи. Те внесли в Гърция без необходимите здравни сертификати пет овце и се опитали да ги продадат.

Целта е печалба, защото цената на месото преди празниците рязко се покачипоради разпространение на шарката по овцете,която унищожи около половин милион животни.

Българите са арестувани по време на продажба на овцете.

Полицията конфискува двете коли,с които животните са транспортирани до Гърция.

Животните са предадени на санитарните власти и ще бъдат унищожени,казаха полицаите.

Българите са нарушили и забраната за транспортиране на животни във връзка със строгите мерки срещу разпространение на шарката по овцете.

Във връзка със случая от министерството на земеделието напомнят, че е в сила обща забрана за транспортиране на овце и кози в страната.