Войната в Украйна:

Арестуваха българи в Гърция за нелегален внос на животни

28 декември 2025, 17:40 часа 304 прочитания 0 коментара
Арестуваха българи в Гърция за нелегален внос на животни

Четирима българи са задържани в Гърция за нелегален внос на животни

Арестуваха българи за нелегален внос в Гърция на животни, предава БТА. 

Полицията на град Драма арестува четирима българи. Те внесли в Гърция без необходимите здравни сертификати пет овце и се опитали да ги продадат.

Още: Над 15 000 стоки с лого на защитени марки са иззети от полицията в Хасковско

Целта е печалба, защото цената на месото преди празниците рязко се покачипоради разпространение на шарката по овцете,която унищожи около половин милион животни.

Българите са арестувани по време на продажба на овцете.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Полицията конфискува двете коли,с които животните са транспортирани до Гърция.

Животните са предадени на санитарните власти и ще бъдат унищожени,казаха полицаите.

Още: Заради по-ниските цени - зачестяват опитите за внос на лекарства от Турция

Българите са нарушили и забраната за транспортиране на животни във връзка със строгите мерки срещу разпространение на шарката по овцете.

Във връзка със случая от министерството на земеделието напомнят, че е в сила обща забрана за транспортиране на овце и кози в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
нелегален внос гърция
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес